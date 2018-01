Dagplejer på tur faldt død om

NYBORG: En kvindelig dagplejer midt i 50’erne faldt pludselig død om, da hun torsdag formiddag var på tur med sine fire dagplejebørn i centrum af Nyborg. Det skriver tv2.dk.

Børnene, hvoraf det ældste kun var et par år, fik hurtigt hjælp af forbipasserende. I løbet af 10 minutter var kommunens medarbejdere fremme, og de tog sig herefter af børnene.

- Der er tale om en kvindelig dagplejer midt i 50’erne. Vi har ikke haft indikationer på, at hun var syg. Det er en ganske usædvanlig situation, som jeg aldrig har hørt om før, og som vi ikke har haft mulighed for at forberede os på, siger Troben Birk Rosbach, der er børnechef i Nyborg Kommune til tv2.dk.

Børnene bliver nu passet af andre dagplejere, eller er blevet hentet af deres forældre.