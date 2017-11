Dak i tårer efter danse-exit: En rutsjebane

UNDERHOLDNING: De havde drømt om en plads i næste uges semifinale, men kvartfinalen blev sidste stop for køkkenchef og kok Dak Wichangoen og danser Thomas Evers Poulsen.

Efter en omdans mod håndboldspiller Daniel Svensson og Karina Frimodt måtte parret tage afsked med det populære underholdningsshow, og det var en påvirket Dak Wichangoen, som efterfølgende mødte pressen.

- Det er ærgerligt, men jeg har det faktisk okay. Jeg kunne hverken gøre fra eller til. Jeg gjorde mit bedste, men det var ude af vores hænder, lød det efter aftenens show fra michelinkokken.

Sammen med Thomas Evers Poulsen dansede hun fredag aften en argentinsk tango og en street dance, og disse danse blev altså parrets sidste i konkurrencen.

- Jeg er rigtig ked af, at jeg ikke skal stå op i morgen og lære en ny dans og være frustreret, nu hvor jeg har vænnet mig til at være frustreret over noget. Men der var ikke noget, der gik galt. Vi fik bare ikke nok stemmer, sagde Dak Wichangoen og fortsatte:

- Det er lang tid siden, at jeg har haft det så fedt, og jeg har nydt hvert eneste øjeblik af hele det her. Det har været en kæmpe rutsjebane personligt, og det er bare overvældende.

Hun fik også stor ros med på vejen fra sin professionelle dansepartner, som var tilfreds med sæsonens fjerdeplads.

- Vi blev nummer fire, og Dak er den mindst kendte, der er tilbage, så jeg synes bare, det er så godt.

- Vi har hele tiden sagt, at det vigtigste var, at vi selv var glade for det, vi dansede, og det har vi været. Så det er jeg virkelig stolt af, sagde Thomas Evers Poulsen.

Vild med dans-finalen afholdes den 24. november i Horsens.

/ritzau/