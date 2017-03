HJØRRING: Tilskuerne på Bredbånd Nord Arena må til søndagens premierekamp i 1. division spejde forgæves efter angriber Thomas Dalgaard.

Under torsdagens træning fik Vendsyssel FF-angriberen et smæld i ryggen, som nu holder ham ude af søndagens kamp mod Fremad Amager i NordicBet Ligaen. Skaden kunne ikke have kommet på et mere uheldigt tidspunkt for angriberen, mener han.

- Det er simpelthen utrolig bittert. Jeg har ikke misset en træning, og så bliver jeg skadet lige inden første kamp. Det er jeg virkelig irriteret over. Nu har jeg trænet i to måneder, så det kan ikke være mere bittert. Jeg kan ikke erindre, at jeg er blevet skadet på den måde før. Det er jeg godt nok træt af, siger Thomas Dalgaard.

Angriberen mærkede et riv i den højre side af ryggen og skal i dag, søndag, tjekkes af Vendsyssel FF’s lægestab for at få et skøn over, hvor lang tid han er ude.

Selv har angriberen ikke bud på, om det tager en eller tre uger at komme over skaden, som blandt andet har givet søvnproblemer.

- Det går ondt, når jeg hoster, nyser og skal på toilet, siger Thomas Dalgaard.

Cheftræneren for 1. divisions nummer to, Erik Rasmussen, håber, at Thomas Dalgaard kun er ude i en uges tid. Den nye cheftræner må til premierekampen også undvære Moses Opondo, René Joensen og Søren Henriksen. De to første spillere er skadede, mens Henriksen døjer med sygdom.