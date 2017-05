Dalsgaard: Det bliver fedt at spille i England

Henrik Dalsgaard (tv) - her fra sin tid i AaB - glæder sig til at tørne ud for Brentford. Arkivfoto: Lars Pauli

AALBORG: Den tidligere AaB'er Henrik Dalsgaard ser frem til at spille for Brentford. Klubben fra den næstbedste engelske fodboldrække har skrevet en tre-årig kontrakt med den nordjyske back-raket.

- Jeg glæder mig helt vildt. Det er en drøm at få lov til at spille i et fedt fodboldland som England, og jeg ser skiftet for et stort skridt opad i min karriere. Både fodboldmæssigt og økonomisk, siger Henrik Dalsgaard.

Han har det seneste halvandet år spillet for belgiske Zulte Waregem og var med til at hente bronze i den forgangne sæson. Men trods medaljer og personlig succes var Henrik Dalsgaard blevet træt af af belgisk fodbold.

- Jeg følte, at jeg trængte til en ny udfordring. Dommerne tillader ikke ret meget i Belgien, og det er irriterende, når man som jeg har en fysisk spillestil. Jeg er sikker på, at jeg får lov til at bruge mine kræfter på en helt anden måde i kampene i England, og det ser jeg virkelig frem til, siger Henrik Dalsgaard.