Dalsgaard: Det ser rigtig lyst ud

FODBOLD: Danmarks fodboldlandshold tog allerede ved holdets første kamp ved VM et stort skridt mod ottendedelsfinalerne, da Peru blev besejret med 1-0.

For med sejren vandt danskerne en absolut nøglekamp i bestræbelserne på at lande på en af gruppens to øverste pladser, medgiver højrebacken Henrik Dalsgaard.

- Ja, det var et stort skridt mod ottendedelsfinalerne. Det er op til os selv nu, og kan vi slå Australien, ser det rigtig lyst ud, lyder det fra Henrik Dalsgaard.

Mod Peru fik den tidligere AaB-back sin VM-debut, og han var i store træk tilfreds med sin egen indsats.

- Jeg synes, jeg gjorde det ganske fint. Jeg har en enkelt luftduel, hvor jeg kommer til at heade bolden på tværs, men derudover var det stabilt. Jeg gjorde det, jeg skulle, siger Henrik Dalsgaard.

Dalsgaard og holdkammeraterne måtte dog gå meget igennem, før lørdagens sejr var en kendsgerning. I flere perioder af kampen pressede peruanerne det danske hold langt tilbage.

- Vi havde også selv chancerne til at score flere mål, men Peru havde da nogle gode chancer. Det er et godt fodboldhold, og vi kom nok til at stå for langt tilbage i perioder, men vi fik de tre point, og så er jeg bedøvende ligeglad med, hvordan de kom i hus, siger Henrik Dalsgaard.