Dalsgaard efter tung dansk exit: Vi kan se hinanden i øjnene

FODBOLD: Danmarks deltagelse ved VM i Rusland sluttede søndag aften på den mest bitre måde, da danskerne blev sendt ud i VM-mørket efter et nederlag efter straffesparkskonkurrence til Kroatien.

Og ærgrelsen over det nederlag var ekstra stor, fordi Danmark havde spillet mere end lige op med de kroatiske favoritter.

- Det er en noget tung fornemmelse, for jeg føler, at det var en kamp, vi kunne have afgjort i ordinær tid. Især vores anden halvleg var meget stærk, lyder det fra højrebacken Henrik Dalsgaard.

Præstationen mod Kroatien var dog formentlig Danmarks bedste ved VM, og det var et lyspunkt i mørket for den tidligere AaB-back.

- Vi kan se hinanden i øjnene, for det var en god indsats. Der går nok et par dage, inden vi rigtig kan glæde os over det, for vi skal lige hjem og sunde os.

- Det har været en stor oplevelse at være med til VM, men derfor er det også ekstra ærgerligt, at det sluttede på den her måde, siger Henrik Dalsgaard.