Dalsgaard: Jeg mangler nogle procenter

FODBOLD: Det blev til fuld spilletid for Henrik Dalsgaard, da det danske fodboldlandshold lørdag slog Mexico med 2-0 i den sidste testkamp inden VM i Rusland.

Især i første halvleg havde den tidligere AaB-back det dog svært over for mexicanernes Jesus Corona.

- Jeg kom i nogle trælse situationer i første halvleg, hvor han fik rundet mig et par gange. Han var godt nok hurtig, men jeg følte også, at jeg lige manglede de sidste procenter i nogle situationer. Det får vi arbejdet med den næste uge, og så sidder det forhåbentlig i skabet, når VM begynder, siger Henrik Dalsgaard.

Lørdagens VM-åbningskamp mod Peru i Saransk bliver en ny milepæl i Brentford-spillerens karriere.

- Jeg glæder mig sindssygt meget til det. VM er klart det største i min karriere hidtil, og det er selvfølgelig noget, jeg har set frem til længe, siger Dalsgaard, der også tager til Rusland med en god fornemmelse.

- Vi fik igen vist, at vi er et hold, der er sindssygt svært at slå, og det er rigtig vigtigt. Kan vi tage skarpheden fra anden halvleg med videre, ser det fornuftigt ud, siger Henrik Dalsgaard.

Det danske landshold rejser til Rusland mandag.