Dalsgaard-mål hjælper Brentford til sejr i topkamp

LONDON: Brentford med de mange danske spillere i truppen og træner Thomas Frank i spidsen tog onsdag en vital sejr i toppen af den engelske Championship.

På hjemmebane blev topopgøret mod Bournemouth vundet med 2-1, efter at holdet ellers havde været bagud.

Brentford rykker på andenpladsen med 41 point bag Norwich med 44 efter 22 kampe. Derefter følger Swansea og Bournemouth med henholdsvis 40 og 38 point. Bournemouth har spillet en kamp færre end de tre øverste hold.

De to bedste rykker direkte op i Premier League, mens nummer tre til seks spiller playoffkampe om den sidste billet til den bedste række.

Bournemouth, der rykkede ud af Premier League i sidste sæson, overrumplede Brentford fra begyndelsen og var tæt på at score flere gange i indledningen.

Blot 40 sekunder var spillet, da Pontus Jansson heroisk reddede bolden på stregen for Brentford, og efter otte minutter var danske Philip Billing tæt på at sætte en scoring op efter et glimrende gennembrud og bandespil.

I stedet scorede Dominic Solanke til 1-0 for gæsterne efter et godt angreb godt midtvejs i halvlegen.

Brentford, der var tæt på oprykning i sidste sæson, fik siden bedre fat, og Mathias Jensen servede mange dødbolde ind i feltet.

Efter 36 minutter serverede han et perfekt hjørnespark til Henrik Dalsgaard, der headede udligningen ind.

Det var netop de to danskere, der startede på banen for Brentford, der havde Emiliano Marcondes og Mads Bech Sørensen på bænken fra start, mens Christian Nørgaard og Mads Roerslev var ude med skader.

Marcondes blev skiftet ind med ti minutter tilbage, da Brentford netop var kommet i spidsen med 2-1.

Bryan Mbeumo chippede et indlæg til bageste stolpe, hvor Tariqe Fosu hoppede højt og headede sejrsmålet ind.

Brentford formåede derfra at køre sejren hjem og avancere til andenpladsen.

Swansea spillede senere onsdag aften 0-0 hjemme mod Reading.

/ritzau/