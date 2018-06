Dalsgaard: Nu kan alt ske

FODBOLD: Med 0-0 mod Frankrig spillede Danmark sig tirsdag videre til ottendedelsfinalerne ved VM i Rusland, men selv om danskerne dermed har indfriet den officielle målsætning, stiller Henrik Dalsgaard sig ikke tilfreds.

Den tidligere AaB’er vil have mere.

- Det var et delmål, men nu skal vi sætte os et nyt mål. I de her knockoutkampe ved vi, at alt kan ske, så vi må bare forberede os bedst muligt, uanset hvem vi møder, siger Henrik Dalsgaard.

I ottendedelsfinalerne venter et møde med Kroatien, der har imponeret ved at hente maksimumpoint i sin pulje, men kroaterne er ikke en uoverstigelig forhindring, mener Henrik Dalsgaard.

- Vi har fulgt lidt med i deres kampe, og de har set gode ud. På papiret så Frankrig også gode ud, og dem havde vi jo fint styr på, så det kan vi også have på Kroatien, siger Henrik Dalsgaard.