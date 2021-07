Dalsgaard om tilsvininger i Aalborg: Det var lidt voldsomt

FODBOLD:Da Henrik Dalsgaard i 2016 forlod AaB efter flere succesrige sæsoner og startede sit udlandseventyr, havde han uden tvivl forestillet sig en anden tilbagekomst til Aalborg Stadion, end han fik lørdag.

Den nye FC Midtjylland-spiller blev nemlig mødt med aggressive tilråb og sange fra hjemmeholdets fans i superligakampen mod AaB.

"Henrik Dalsgaard skal dø", blev der eksempelvis sunget i Aalborg.

- Jeg havde nok ikke forventet, at de synes, jeg skal dø. Det var lidt voldsomt. Jeg havde måske håbet, at nogen af dem tog lidt bedre imod mig.

- Det er fodbold, og vi er jo rivaler. Så skidt med det. Jeg forstår det godt, men jeg har aldrig sagt noget ondt om AaB. Så havde det været en anden historie, siger Henrik Dalsgaard.

Den tidligere Brentford-back ærgrer sig over velkomsten. Han har nemlig selv gode minder fra den nordjyske klub, hvor det blev til mere end 160 superligakampe samt et dansk mesterskab og en pokaltitel.

- Jeg synes selv, at jeg har et godt forhold til Aalborg. Det kan man så diskutere efter den her kamp.

- AaB har stadig en stor plads i mit hjerte, og det vil de altid have på grund af min tid der. Men jeg er da glad for at tage derfra med en sejr nu. Måske skal jeg ikke lige dukke op i Jomfru Ane Gade i aften, siger han.

Den 31-årige kunne meget vel have stået i AaB-trøjen lørdag. Der var nemlig dialog mellem spilleren og den tidligere klub, da aftalen med Brentford stod til at udløbe. Men det kastede ingenting af sig.

- Vi tog fat i AaB ret tidligt og hørte, om det havde interesse. Så meldte de tilbage, at det ikke rigtig havde. Det var lidt afventende. Men det er også ligegyldigt, for FC Midtjylland havde en fed plan for mig og bygger på år for år, siger Henrik Dalsgaard.

FC Midtjylland vandt kampen med 1-0.

/ritzau/