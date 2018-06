VM kan blive Dalsgaards springbræt

FODBOLD: Når det danske fodboldlandshold lørdag løber ind på Mordovia Arena i Saransk til holdets første kamp ved VM i Rusland, bliver det en helt særlig oplevelse for Henrik Dalsgaard.

Højrebacken ligner en sikker mand i den danske startopstilling mod Peru, og han kan dermed se frem debut ved verdens største sportsbegivenhed.

- Det har været svært at forberede sig på, for jeg ved reelt ikke, hvad der venter. Jeg tager min gode jyske attitude med og tager det, som det kommer, fortæller Henrik Dalsgaard.

Den tidligere AaB’er har dog også gjort en dyd ud af ikke at lave for mange ændringer i sin forberedelse.

- Jeg tror, at man skal passe på med at lave for mange ting om. Jeg er med til VM af en årsag, og det er jo, at de ting, jeg laver i hverdagen fungerer, og så skal man jo ikke til at lave for mange ting om, fordi man nu står her, siger Henrik Dalsgaard.

Har ikke luret Flores af

Det danske landshold har slået lejr i badebyen Anapa ud til Sortehavet, og det betyder også, at VM-stemningen stadig kan føles lidt langt væk, fordi der ikke skal spilles VM-kampe her.

- Man kan ikke helt mærke det endnu, men det kommer nok. Det ville mærkeligt, hvis der ikke kommer en spænding i kroppen jo nærmere, vi kommer kampen på lørdag. Indtil videre har det mest bare føltes som at være til en kvalifikationskamp på udebane, hvor man er i lidt uvante rammer, men jeg glæder mig helt vildt til lørdag, siger Henrik Dalsgaard.

Efter sæsonafslutningen i sin engelske klub Brentford holdt Henrik Dalsgaard tidligere på sommeren formen ved lige i AaB, hvor han stiftede bekendtskab med Edison Flores, der meget vel kan blive den direkte modstander i lørdagens kamp i Saransk.

Det er dog ikke noget, Henrik Dalsgaard forventer at kunne drage nytte af.

Henrik Dalsgaard kan på lørdag komme til at spille direkte over for AaB’eren Edison Flores.

- Vi fik ikke talt om det, og træneren var også så flink at sætte os på samme hold til hver træning, så vi ikke skulle spille over for hinanden. Vi kommer nok til at se en masse video af ham de kommende dage, så jeg skal nok være klar til det, hvis det er ham, jeg skal spille over for på lørdag, siger Henrik Dalsgaard.

Forud for VM kan den tidligere AaB-back også se tilbage på sin første sæson i Brentford. Når han ikke har været skadet, har Dalsgaard været fast mand i den engelske klubs startopstilling, men måske kan VM også bruges til et springbræt til en endnu større adresse.

- Jeg tror, at alle spillere, der dukker op her ved VM, har tænkt over, at det kan komme til at betyde noget for karrieren. Det kommer jo an på, hvordan man præsterer, for gør jeg det dårligt, kan man også ødelægge det for sig selv. Jeg synes dog, at jeg har spillet en god sæson, og kan jeg også levere en god slutrunde, ved man aldrig, hvad der kan ske, siger Henrik Dalsgaard, der dog har skubbet tankerne om et klubskifte lidt i baggrunden.

- Jeg er stolt over at være til VM, og jeg er stolt af at skulle repræsentere mit land til en så stor begivenhed. Jeg vil gøre alt for, at det går holdet godt, og det er det, der fylder mest, siger Henrik Dalsgaard.