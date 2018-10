Damborg: Det er ulækkert at se på

FODBOLD: Hobro var oppe at ringe efter sejren mod FC Nordsjælland for 14 dage siden, men fredag aften tabte holdet 2-0 i Esbjerg, og så røg humøret igen en tak nedad.

- Ja, den er tung, den her. Det er den helt sikkert. Og især, fordi vi egentlig havde en rigtig god fornemmelse, da vi satte os ned i pausen, siger anfører Jonas Brix-Damborg.

- Gameplanen havde egentlig fungeret, og vi havde holdt dem fra de store chancer, men så lykkedes det dem alligevel at få scoret to gange. Det er i de situationer, vi kommer på bagkant. Vi skal blive bedre til at agere i situationerne frem for at reagere. Det er tit der, det går galt. Vi skal komme på forkant i situationerne, lyder det fra anføreren.

I starten af anden halvleg scorede hjemmeholdets Mathias Kristensen på en flot firsttimer, da et indlæg kun blev clearet til kanten af feltet. Og senere indkasserede holdet endnu en gang mål på en dødbold.

- Ja, det er nærmest ulækkert at se på, og det er utroligt, at det kan blive ved med at gå galt, for det er jo ikke, fordi vi ikke arbejder på det, siger Jonas Brix-Damborg.

- Men vi må bare rykke endnu tættere sammen og blive ved med at arbejde hårdt, for vi gør stadig mange ting rigtigt, siger han.

Holdet møder Vejle på hjemmebane 28. oktober.