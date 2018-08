Damborg starter i Horsens

FODBOLD: Hobro IK har anfører Jonas Brix-Damborg tilbage i startopstillingen til søndagens udekamp mod AC Horsens.

Damborg er blevet sin lægskade kvit og starter på sin vante plads på den centrale midtbane. I forhold til 1-2-nederlaget mod Brøndby i sidste weekend erstatter han Frans Dhia Putros, der af sted for at spille landskamp for Irak.

Også Nicholas Gotfredsen er ny i Hobros startopstilling.

Hobros startopstilling (3-5-2): Jesper Rask - Yaw Amankwah, Jesper Bøge, Rasmus Minor Petersen - Nicholas Gotfredsen, Martin Mikkelsen, Jonas Brix-Damborg, Vito Hammershøy-Mistrati, Mathias Haarup - Emmanuel Sabbi, Edgar Babayan

Der er kampstart i Horsens klokken 14.