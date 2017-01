Is og sne har sænket hastigheden

FUR/MORS: Damolin A/S er blevet solgt. Det børsnoterede franske mineral selskab, Imerys har indgået aftale med den hidtidige hovedaktionær Erhvervsinvest, om overtagelse af Damolin gruppen.

Hvis vi før var i Superligaen, kommer vi nu i Champions League, siger en tilfreds direktør for Damolin, Søren Klitskov. Arkivfoto: Bo Lehm

