Dana Cups flamme blev tændt

HJØRRING: Traditionen tro hjælper unge fodboldspillere borgmester Arne Boelt med at tænde flammen i gryden foran cityscenen, som markerer den officielle del af åbningen af Dana Cup. Åbningen skete mandag.

I år var drengeholdet FC Deren B14 fra Ulan Bator i Mongoliet og pigeholdet The Reforma Athletic Club G14 Mexico City del af åbningen.

Derefter gik turen til byrådssalen, hvor Arne Boelt bød velkommen på byens vegne og opfordrede til fair play under ugens fodboldkampe. Dana Cup direktør Jette Andersen bød også velkommen til de to hold, som i år er udvalgt som repræsentanter for turneringens i alt 1000 fodboldhold.

Så er Dana Cup startet. Foto: Henrik Louis