Danish Crown: Overskud på to milliarder

RANDERS: Kødkoncernen Danish Crown melder om et overskud efter skat på lidt over to milliarder kroner i det regnskabsår, der sluttede med udgangen af september i år.

Der er tale om et rekordresultat, som skyldes, at Danish Crown i maj solgte sit amerikanske selskab Plumrose med en stor økonomisk gevinst til følge.

Bestyrelsen foreslår, at 1,45 milliarder kroner af regnskabsårets overskud bliver udbetalt til de landmænd, som ejer Danish Crown.

Ud af milliardudbetalingen er de 1,2 milliarder kroner restbetaling på det kød, som ejerne gennem året har leveret til Danish Crown. Resten af pengene stammer fra gevinsten fra salget af Plumrose.

Også Danish Crowns omsætning har sat rekord. Den nåede i sidste regnskabsår lidt over 62 milliarder kroner.

- Jeg er meget tilfreds med den udvikling, Danish Crown er inde i. Indtjeningen er ikke der, hvor vi gerne vil være. Resultaterne i Tulip Food Company og Sokolow er ikke som forventet, da det har taget tid at hente de stigende råvarepriser hjem gennem prisstigninger. Til gengæld leverer DAT-Schaub en rekordindtjening fra salget af naturtarme til pølseproduktion, siger koncernchef i Danish Crown Jais Valeur.

Er ejet af leverandørerne

Danish Crown er et andelsselskab, der er 100 procent ejet af danske landmænd, som leverer grise og kreaturer til virksomheden.

Selskabet slagter leverandørernes dyr og sælger kødet til kunder i Danmark og flere end 130 lande.

En stor del af kødet anvendes som råvarer i Danish Crowns egne forretningsenheder Tulip Food Company, DAT-Schaub, Tulip Ltd og Sokołów.

Her bliver kødet forædlet til produkter som bacon, pålæg, salami, pizzatoppings, snacks, pølser, supper, færdigretter og konserves.

Landmændene får løbende udbetalt en pris for de dyr, de leverer til slagtning, som afspejler den aktuelle markedspris på kød.

Når året er gået og regnskabet gjort op, udbetales overskuddet fra salget af kød og de videreforarbejdede produkter til de leverandører i Danmark, som er andelshavere i og dermed ejere af Danish Crown.

Danish Crown er en af Danmarks allerstørste virksomheder med 26.000 ansatte.