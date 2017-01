INDLAND: Danish Crown køber aktiviteterne i det tyske kreaturslagteri Teterower Fleisch. Dermed bliver Danish Crown det femtestørste kreaturslagteri i Tyskland. Købsprisen offentliggøres ikke.

Teterower Fleisch, der ligger i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i det tidligere Østtyskland, omsætter for ca. 1,1 mia. kr. om året, slagter 110.000 kreaturer årligt, har 187 medarbejdere og er privatejet. Tæt ved 20 procent af kreaturslagtningerne i Teterower Fleisch er økologiske. Firmaet har endvidere svine- og lammeslagtning, men fokus er altså på kreaturaktiviteten.

- Den tyske virksomhed passer fornemt ind i Danish Crowns nye strategi, hvor vi specielt for oksekødsdivisionen ønsker, at den skal vokse og udgøre en større andel af Danish Crowns samlede aktiviteter - samtidig med, at der skal satses på mere økologi og forædling, siger CEO Jais Valeur.

Danish Crowns oksekødsdivision har i dag også betydelige slagteaktiviteter i den nordtyske by Husum, hvor der slagtes tæt ved 90.000 dyr årligt.

Planen er efter overtagelsen at drive Danish Crown Beefs eksisterende slagteaktiviteter i Husum og nyerhvervelsen i Teterow som en integreret enhed med fokus på specialisering og udnyttelse af salgssynergier mellem de to selskaber.

Aftalen om overtagelse af Teterower Fleisch er anmeldt til den tyske konkurrencemyndighed Bundeskartellamt og er ikke endelig, før der er sket godkendelse herfra.