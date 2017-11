Danish Crown sender 1,5 milliarder tilbage til andelshavere

DANMARK: Slagterigiganten Danish Crown vil sende 1,5 milliarder opsparede kroner tilbage til andelshaverne ved at afskaffe en såkaldt andelshaverkonto.

Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.

I en årrække har grise- og kreaturavlerne i Danish Crowns ejerkreds ellers indbetalt et beløb per leveret kilo ind på andelskontoen. Men det er slut nu.

- Første skridt er at stoppe indbetalingerne på ejernes andelshaverkonti i Danish Crown med virkning fra regnskabsåret 2017/2018.

- Det betyder, at der ikke som hidtil tilbageholdes 15 øre per kilo for grise og 30 øre per kilo for kreaturer af restbetalingen, når den sendes ud til ejerne i december 2018, lyder det fra Danish Crown.

Det kan lade sig gøre, fordi Danish Crown har en stærk økonomi - blandt andet hjulpet på vej af salget af Plumrose.

Beslutningen skal gøre det lettere for unge landmænd at etablere sig, ligesom etablerede landmænd får bedre mulighed for at lade produktionen vokse.

- Ved at styrke vores ejeres likviditet øger vi også Danish Crowns konkurrencekraft markant, siger Erik Bredholt, der er formand for Danish Crown.

- I mine øjne vil denne ændring være et stort skridt i retning af at kunne holde flere smågrise i Danmark, så vi både kan skabe flere arbejdspladser på slagterierne og løfte eksporten, tilføjer han i pressemeddelelsen.

Andelshaverne har gennem årene opsparet 1,5 milliarder på deres andelshaverkonti. Udbetalingen begynder fra regnskabsåret 2020/2021 og løber otte år frem.

Selskabet har 7166 andelshavere, hvoraf 2106 er griseavlere, 5118 er kreaturavlere.

/ritzau/