Danish Crown trodser lavere priser og holder overskud

KØBENHAVN: Slagterikoncernen Danish Crown har ved hjælp af opkøb og eksport til Kina udlignet modvind fra faldende priser på okse- og svinekød.

Derfor har selskabet fået et marginalt højere overskud fra den primære drift før finansielle poster i det første halvår af sit regnskabsår sammenlignet med året før.

Selskabet kører med et skævt regnskabsår, der starter med fjerde kvartal og er dermed nået gennem første halvår nu.

Når alle finansielle poster er betalt, har Danish Crown et overskud på 786 millioner kroner. Sidste år var det lige over en milliard kroner.

Danish Crown glæder sig især over udviklingen i salg til Kina.

- På få måneder er et svagt marked og et delvist stop for eksport til Kina blevet vendt til rekordstore stigninger i noteringen på grisekød båret af netop eksport til Kina, skriver Danish Crown.

Direktør Jais Valeur kalder resultatet for "acceptabelt".

Målt på omsætning og ansatte er Danish Crown vokset det seneste år, men det skyldes en række opkøb.

- Forklaringen er tilkøb af virksomheder, hvoraf de største er i Danmark, Holland og Polen, der alle som ventet bidrager positivt til indtjeningen, skriver Danish Crown.

Danish Crown forventer fortsat et bedre driftsresultat i dette regnskabsår end sidste år.

Slagterigiganten har dog stadig ondt i det britiske datterselskab Tulip. Selv kalder Danish Crown det britiske datterselskab for "den største udfordring"

- Det er fortsat et langt, sejt træk at få den engelske forretning tilbage på sporet, men den plan, vi fik lagt hen over sommeren og efteråret 2018, har den ønskede effekt, siger Jais Valeur.

- Nu handler det om at holde fast og vinde ny forretning, så Tulip Ltd. igen kan komme til at bidrage positivt til indtjeningen i Danish Crown.

