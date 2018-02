Dankortet på amerikanske hænder

DANMARK: 94,1 procent af Nets’ aktionærer har sagt ja til købstilbuddet fra kapitalfonden Hellman & Friedmann. Det oplyser Nets via fondsbørsen.

Nets står for en lang række betalingstjenester og er bedst kendt for at eje og drive dankort.

Med accepten vil Nets ifølge den fremlagte plan blive afnoteret fra Københavns Fondsbørs den 7. februar.

- Vi er glade for, at vores tilbud er blevet accepteret. Nu kan vi sammen med ledelsesgruppen fokusere på at styrke driftsmæssig excellence i den eksisterende forretning og samtidig vurdere mulighederne for geografisk ekspansion og teknologisk udvikling gennem opkøb.

- Nets går en lys fremtid i møde under privat ejerskab, og vi er meget fokuseret på at videreudvikle virksomheden til en af Europas bedste udbydere af betalingsløsninger, skriver Stefan Götz, formand for investorgruppen, i meddelelsen.

Opkøbsrygterne om Nets kom allerede frem i sommeren 2017 og i september blev det præsenteret, at kapitalfonden havde lagt et bud på 165 kroner per aktie. Buddet blev støttet af bestyrelsen i Nets.

Siden da har aktionærerne i selskabet skullet tage stilling til, om de ville sælge til den pris. Det har aktionærer med samlet 94,1 procent af aktierne i Nets altså sagt ja til.

Opkøbstilbuddet var opsigtsvækkende, da Nets på det tidspunkt ikke engang havde været på børsen i et år.

I september 2016 blev Nets noteret på børsen til 150 kroner per aktie. Aktien faldt dog hurtigt voldsomt, og et halvt år efter noteringen kunne man købe en aktie i Nets for 107,6 kroner.

Noteringen blev derfor stærkt kritiseret for at være gjort for dyrt. Ikke mindst fordi MobilePay begyndte at angribe Nets’ marked for betalinger - en faktor, der burde have været kendt ved noteringen.

Fra sommeren 2017 begyndte opkøbsrygterne dog at sende aktien opad igen.

