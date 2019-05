Danmark bliver vært for ishockey-VM sammen med Sverige

ISHOCKEY: Danmark bliver vært for VM i ishockey i 2025 sammen med Sverige. Det oplyser Danmarks Ishockey Union (DIU) på sin hjemmeside.

Sverige har netop præsenteret de to landes samarbejdsaftale på Det Internationale Ishockeyforbunds, IIHF's, kongres i Bratislava.

Nu mangler blot den formelle godkendelse, som sker på en af de kommende IIHF-kongresser, oplyser DIU.

- Det er en kæmpe, kæmpe triumf for dansk ishockey, at vi allerede nu bliver værter for VM igen.

- Vi rider stadig på momentum fra 2018, hvor vi beviste, at vi som en lille nation kunne klare en stor opgave, siger DIU-formand Henrik Bach Nielsen til unionens hjemmeside.

Danmark bliver medvært i 2025, og det betyder, at en af puljerne og to kvartfinaler spilles i Danmark, mens slutkampene spilles på svensk is.

- Nu får vi så en unik mulighed for et samarbejde med Sverige om VM 2025. Det er endnu et resultat af mange års målrettet, internationalt arbejde og er med til at løfte hele vores danske ishockeyfamilie.

- Det er helt umuligt at få armene ned. Det er en cadeau til hele ishockey-Danmark og alle de frivillige kræfter, der gjorde et fremragende stykke arbejde ved VM i 2018, siger Henrik Bach Nielsen.

Lars Lundov, direktør i Sport Event Denmark, er stolt over, at endnu en sportsbegivenhed kommer til Danmark.

- VM 2018 i Danmark var en kæmpe succes og meget rost event. Der bliver således noget at leve op til i 2025 sammen med vores svenske brødre, og det bliver fantastisk at skulle løfte opgaven sammen, siger Lars Lundov.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke byer der skal være værter for VM i Sverige og Danmark.

Sidste år blev VM-kampene i Danmark spillet i Royal Arena i København og Jyske Bank Boxen i Herning. Turneringen samlede de to steder 526.297 tilskuere over 17 dage.

