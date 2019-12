Danmark er i store VM-problemer efter tysk dukkert

KUMAMOTO:De danske håndboldkvinder er under hårdt pres ved VM i Japan efter et nederlag på 25-26 til Tyskland tirsdag aften lokal tid.

Danmark har tre point efter de første tre kampe og skal formentlig vinde de sidste to gruppekampe mod Brasilien og Frankrig.

Trods storspil af Sandra Toft i målet måtte danskerne gå fra banen med bøjede hoveder efter en kamp, hvor andre erfarne kræfter slet ikke ramte niveauet.

Spillet var hele vejen igennem underligt nervøst og usammenhængende. Der blev lavet stribevis af tekniske fejl i angrebet, og danskerne fik en rædselsfuld start.

Det var bekymrende, at hele bagkæden havde svært ved at komme i gang. Anne Mette Hansen var helt ved siden af sig selv, og også Stine Jørgensen og Louise Burgaard spillede med en for stor fejlprocent.

Det tog mere seks minutter, inden det lykkedes at passere Dinah Eckerle i det tyske mål, og da næsten en tredjedel af kampen var overstået, var tyskerne i spidsen med 10-4.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen havde da brugt hele 12 forskellige spillere i et desperat forsøg på at finde nogle konstellationer, der virkede.

Det hjalp, at Line Haugsted kom ind i midterforsvaret, og at en anden Viborg-spiller, Kristina Jørgensen, tog initiativ i angrebet. Jørgensen spillede med mod og uden de nerver, der tilsyneladende hæmmede flere af spillerne.

På den baggrund var det billigt sluppet kun at være bagud 11-13 ved pausen. Det skyldtes også, at målvogter Sandra Toft havde otte redninger i de første 30 minutter.

Roderiet fortsatte i anden halvleg, men defensivt havde danskerne udmærket fat, når Tyskland spillede etableret angrebsspil.

Danmark hang på, og det var i sig selv imponerende på en dag med så mange fejl og mærkelige beslutninger.

Freja Cohrt meldte sig ind i kampen med nogle vigtige scoringer, og ni minutter før tid udlignede Odense-fløjen til 22-22.

Men da Stine Jørgensen misbrugte muligheden for at give Danmark den første føring, slap spillerne grebet igen.

Samme Stine Jørgensens reducering til 25-26 kom for sent, og så kunne tyskerne danse jubeldans i arenaen.

Allerede onsdag skal de danske spillere i kamp igen. Her venter Brasilien, der kun har et point efter de første tre kampe.

/ritzau/