Danmark er videre efter tam nullert

FODBOLD: Danmark er klar til ottendedelsfinalerne ved VM i Rusland, efter at danskerne tirsdag spillede 0-0 mod Frankrig i Moskva.

På forhånd vidste Åge Hareides tropper, at et enkelt point mod Frankrig med sikkerhed var nok til at spille sig videre, og den mission fuldførte det danske hold efter en taktisk veldisciplineret indsats.

Kulissen til Danmarks kamp var et næsten fyldt Luzjniki Stadion i Moskva, men spillet på banen kunne ikke helt leve op til rammerne på Ruslands imponerende nationalstadion.

I første halvleg var der langt mellem de store målchancer. Frankrig dominerede, men havde svært ved at bryde gennem det kompakte danske hold, og efter en lille halv time var det Danmark, der fik kampens største mulighed på en omstilling.

Andreas Cornelius strøg af sted i venstre side, og hans flade indlæg fandt Christian Eriksen, der i afslutningsøjeblikket dog blev generet af både en fransk forsvarsspiller og målmand Steve Mandanda, og så fik Eriksen aldrig rigtig afsluttet ordentligt.

Danskerne var dog sjældne gæster i det franske felt, og i den resterende del af første halvleg fortsatte Frankrig dominansen. Dog fortsat uden at true Kasper Schmeichels mål, og så endte første halvleg uden mål.

En udvikling, som ingen af de to hold tydeligvis var rigtig kede af.

Anden halvleg blev ikke nogen væsentlig anderledes oplevelse. En god skudchance til Christian Eriksen blev sendt forbi mål, og i den modsatte ende sendte Frankrigs indskiftede Nabil Fekir et langskud i sidenettet.

Derfor endte det i sidste ende med VM-slutrundens hidtil mest logiske pointdeling. Resultatet betyder, at Frankrig vinder puljen, mens Danmark går videre som toer. Danmark var dog avanceret selv med et nederlag, da Australien samtidig tabte til Peru.

Danmarks ottendedelsfinale spilles søndag, hvor modstanderen bliver vinderen af gruppe D, som afgøres senere tirsdag.