Danmark får på ny internationale hug for partistøtteregler

INDLAND: Danmark har kun gjort små fremskridt og er derfor endnu engang en torn i øjet på Greco, der er Europarådets antikorruptionsorgan.

Sidste år udtrykte organet ellers optimisme over de nye danske partistøtteregler, der i februar sidste år gjorde det forbudt at modtage større anonyme bidrag.

Det hilste Greco velkommen, men siden er reglerne blevet gennemgået med en tættekam.

Og organet er skuffet over, at de nye regler ikke gælder individuelle kandidater, og at der kan doneres anonymt helt op til 20.000 kroner.

Det fremgår af den årlige rapport onsdag.

- Der mangler stadig specifikke retningslinjer for politiske partier, og det er beklageligt, at der stadig ikke findes en overordnet, uafhængig overvågningsmekanisme, skriver organet.

Greco peger på, at der bør indføres overvågning af penge, der går til de politiske partier og valgkampagner, som lever op til et europæisk niveau.

Sidste år løftede Europarådet for første gang pegefingeren på grund af manglende åbenhed i de danske regler for partistøtte.

Det skete på et møde i den parlamentariske forsamling for Europarådet, der består af 47 medlemslande, som alle har tiltrådt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Danmark har foreløbig taget hånd om seks ud af 14 anbefalinger fra antikorruptionsorganet siden 2010.

Greco har anmodet om, at Danmark inden udgangen af i år udarbejder en rapport, der skal beskrive yderligere tiltag.

/ritzau/