Danmark fik øretæver i åbningskamp

BUFFALO: USA var alt for stor en opgave for Danmarks ishockeytalenter, da U20-VM tirsdag gik i gang i Buffalo i delstaten New York.

Danskerne tabte opgøret, der blev spillet natten til onsdag dansk tid, med 0-9.

Det er fjerde år i træk, at Danmark er med blandt verdens ti bedste U20-landshold.

Og med USA, Canada, Finland samt Slovakiet som modstandere i den indledende pulje er der ikke udsigt til nogen nemme kampe.

Der gik da heller ikke mere end godt to minutter, før værterne fra USA bragte sig foran i opgøret.

Kort efter den amerikanske scoring blev Jacob Schmidt-Vejstrup sendt i straffeboksen, og overtallet udnyttede USA til at fordoble føringen.

Efter første periode var Danmark bagud med fem mål.

I både anden og tredje periode scorede USA yderligere to gange, og dermed endte det med et dansk nederlag på 0-9.

I tirsdagens anden kamp i Danmarks pulje vandt Canada 4-2 mod Finland.

U20-landsholdet debuterede i toprækken i 2008, hvor et hold med Mikkel Bødker, Lars Eller, Frederik Andersen og Philip Larsen omgående rykkede ned igen.

Fire år senere skete det samme for en ny generation af talenter med Nicklas Jensen og en meget ung Oliver Bjorkstrand i spidsen.

Men siden 2015 har Danmark taget point fra stormagter som Rusland, Finland og Tjekkiet og har nået kvartfinalen tre år i træk.

I modsætning til Danmark leverede Tjekkiet en sensation på åbningsdagen ved at besejre Rusland 5-4.

De to hold er i pulje med Sverige, der kom godt fra start med en sejr på 6-1 over Hviderusland, mens Schweiz spiller sin første puljekamp onsdag.

