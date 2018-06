Danmark fik perfekt VM-åbning: Snød uskarpe Peru

FODBOLD: Peru havde de fleste chancer, men alligevel var det Danmark, der fik en fremragende start på VM, da de to hold lørdag mødtes i den første gruppekamp ved slutrunden i Rusland.

Peru brændte en stribe store chancer, herunder et straffespark, og så kunne Yussuf Poulsen i anden halvleg afgøre kampen til dansk fordel i opgøret, der på forhånd var udpeget til at blive en nøglekamp i bestræbelserne på at spille sig videre fra gruppespillet.

Allerede før kampen stod det klart, at Mordovia Arena i Saransk ville blive som en udebane for danskerne.

Perus stolthed over at være med til den første VM-slutrunde siden 1982 havde fået peruanerne til at valfarte til Rusland, og lydkulissen på det nybyggede stadion blev en ren peruansk magtdemonstration.

Nede på banen kom Danmark heller ikke godt i gang. Åge Hareides tropper havde svært ved at få spillet til at hænge sammen, mens Peru til gengæld greb taktstokken.

Efter 12 minutter sendte AaB’s Edison Flores et langskud over mål, og minuttet efter var Peru endnu mere nærgående, da André Carrillo gled igennem i danskernes venstre forsvarsside, men Kasper Schmeichel fik afværget forsøget.

Som første halvleg skred frem, fik Danmark mere greb om kampen, men uden at spille sig frem til de store chancer. Undervejs måtte William Kvist også lade sig udskifte med en skade, og kort før pausen burde Peru have bragt sig foran.

Yussuf Poulsen nedlagde Christian Cueva i straffesparksfeltet. Kampens gambianske dommer Bakary Gassama vinkede afværgende, men han fik assistance af det såkaldte VAR-system.

Efter at have set sekvensen igennem på video pegede gambianeren på straffesparkspletten til ellevild jubel for de mange peruanere på Mordovia Arena.

Skuffelsen hos de samme peruanere var dog stor, da Cueva tordnede bolden langt over mål, så de to hold kunne gå til pause med 0-0.

12 minutter inden i anden halvleg fik Peru en ny stor chance for at bringe sig foran, da man flot kombinerede sig igennem Danmarks højre forsvarsside, men peruanerne tøvede med at få afsluttet, og da bolden til sidst endte hos Edison Flores i den fjerneste del af feltet sparkede han forbi mål.

Den peruanske ineffektivitet straffede Danmark i stedet få øjeblikke senere. En fin stikning fra Christian Eriksen sendte Yussuf Poulsen alene med Peru-målmanden Pedro Gallese, og den mulighed forpassede Poulsen ikke. Leipzig-spilleren bragte Danmark foran med en scoring i det nærmeste målhjørne.

Dermed var Peru langt fra slået, og allerede minuttet efter var Edison Flores igen tæt på, men AaB’eren måtte se sit forsøg blive reddet af Kasper Schmeichel, efter at peruanerne igen var brudt igennem i den danske højre side.

Peru var fortsat nærgående, og efter 69 minutter var det kun marginaler, der skilte sydamerikanerne fra en udligning, da Jefferson Farfan ved den fjerneste stolpe akkurat ikke kunne nå frem til bolden, der var blevet headet på tværs af det danske felt.

Danskerne var presset helt i bund, og 10 minutter før tid var Peru igen uhyggeligt tæt på udligningen, men igen var ærgrelsen stor hos Peru, da indskiftede Paolo Guerrero måtte se sin smarte hælafslutning snige sig lige forbi mål.

På et af få kontraangreb var Danmark kort efter i stedet tæt på 2-0, men Nicolai Jørgensens afslutning blev blokeret tæt under mål.

Endnu tættere på en scoring var Perus Jeffeson Farfan efter 84 minutter, men igen fik et heroisk dansk forsvar afværget i sidste øjeblik, da Farfans afslutning blev blokeret.

Nu faldt chancerne i en lind strøm, og minuttet efter var det Christian Eriksen, der burde have gjort det til 2-0, men alene med Peru-målmanden afsluttede Tottenham-stjernen ukarakteristisk svagt.

Den afbrænder kom dog ikke til at betyde noget for danskerne, der holdt stand i kampens slutfase og dermed fik det, der meget vel kan gå hen at blive en vital sejr.

Danmark skal i kamp igen torsdag, hvor det gælder et møde med Australien.