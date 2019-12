Danmark formøbler drømmestart og får norske VM-klø

HÅNDBOLD:Den danske optur ved håndbold-VM er bremset, og som så ofte før var det Norge, der forpurrede festen.

I første mellemrundekamp tabte Danmark med 19-22 til de nordiske rivaler, og selv om det langt ude i teorien stadig kan lade sig gøre at komme i semifinalen, må det betegnes som tæt på urealistisk.

Det danske hold gjorde det svært for sig selv med sjusket angrebsspil, og så hjalp det ikke, at defensiven igen stod solidt foran velspillende Sandra Toft.

Danmark holdt spændingen i live til det sidste, men der manglede kvalitet og kolde hoveder i slutfasen, og så kunne nordmændene juble i den sparsomt besatte Aqua Dome i Kumamoto.

Det har de danske spillere al mulig grund til at ærgre sig over, for de burde have fået langt mere ud af en regulær drømmestart.

Efter fem minutter var Danmark foran 5-0, fordi et bevægeligt forsvar lokkede nordmændene i fælder, og kombinationerne sad med dræbende effektivitet i den anden ende.

På det tidspunkt lignede Danmark et hold, der red på en bølge, men efter en timeout fik Norge bedre kontrol over tingene, og snart var den danske håndboldfest forbi.

Angrebsspillet blev mere og mere panisk og usammenhængende, og der blev smidt alt for mange bolde væk. Fire danske mål i halvlegens sidste 25 minutter fortæller egentlig alt.

Sarah Iversens mål til dansk 9-6-føring otte minutter før pausen blev danskernes sidste i en første halvleg, der sluttede som en ren nedsmeltning og seks norske mål i træk.

Anfører Stine Jørgensen var helt ved siden af sig selv og smed uprovokeret flere bolde væk i den korte tid, hun var på banen, og efter en solid indledning skød Louise Burgaard sig træt.

Sjældent har der været så hårdt brug for en pause, og Klavs Bruun Jørgensen havde en stor opgave med at kalde sit hold til orden og finde nogle angrebsløsninger.

Mie Højlund kom på banen med pæn effekt, og den norske dominans blev stoppet, men der var fortsat for mange afbrændere og dårlige beslutninger.

Silje Solberg i Norges mål var blevet skudt varm, og selv om Danmark hang på og holdt snor i nordmændene, lykkedes det aldrig at få kontakt.

Anne Mette Hansen smed bolden væk ved 19-21 to minutter før tid, og da nordmændene derefter scorede i den anden ende, var spillet ude.

Selv om medaljekampene er meget langt væk, er der dog fortsat masser at spille om i de to sidste mellemrundekampe.

Først og fremmest handler det om at slutte VM blandt de syv bedste, hvilket udløser en sikker billet til forårets OL-kvalifikationsturnering.

Danskerne spiller igen mandag, hvor modstanderen er Holland.

/ritzau/