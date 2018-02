Danmark giver 100 millioner til afrikansk region

Danmark er blandt de EU-lande, som fredag har forpligtet sig til at give flere penge til den såkaldte G5-fællesstyrke. Den består af tropper fra fem lande i Sahel-regionen - Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad.

G5-styrkens formål er at bekæmpe terrorisme, menneskesmugling og grænseoverskridende organiseret kriminalitet i de fem vestafrikanske lande.

Samtidig varsler statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at Danmark over de næste tre år vil støtte fred og stabilisering i Sahel-regionen.

Det siger han i en tale på den internationale Sahel-konference i Bruxelles:

- I har vist mod og vilje til at tage opgaven på jer.

- Jeg er her for at sige, at I fem lande står ikke alene. Vi støtter jeres forsøg på at opnå stabilitet. På at forbedre den økonomiske udvikling. På at udrydde terrorisme. Danmark er jeres ven.

Samlet ventes EU-landene at give 50 millioner euro (cirka 370 millioner kroner) til G5-styrken. Danmark bidrager med én million euro (cirka 7,4 millioner kroner).

Det sker på et tidspunkt, hvor sikkerhedssituationen i Mali går den forkerte vej med nu daglige angreb. Onsdag i denne uge blev to franske soldater dræbt af en vejsidebombe i Vestafrika.

Samtidig vil Danmark give 13,5 millioner euro (cirka 99 millioner kroner) over de kommende tre år til fred og stabilisering i Sahel-regionen, siger Løkke.

Han håber, at de to nye bidrag vil modvirke terrorisme, radikalisering og instabilitet i regionen.

Dermed vil støtten også kunne hjælpe til at begrænse migration og Sahel-regionens udvikling i retning af at blive en af de foretrukne transitzoner for migranter til Europa.

Med støtte fra Frankrig bekæmper G5-styrken menneskesmuglere i de store, øde områder i kanten af Sahara-ørkenen.

Målet er at, G5-styrken skal nå op på 5000 uddannede soldater i midten af 2018. Dermed vil styrken være fuldt operationel og kunne operere ved siden af Frankrigs 4000 soldater og FN's 12.000 mand store fredsbevarende styrke.

Pengene til de to nye bidrag tages fra Freds- og Stabiliseringsfonden. Derudover giver Danmark også udviklings- og humanitær bistand til Mali og andre lande i regionen.

/ritzau/Reuters