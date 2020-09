Danmark har højeste antal smittetilfælde i fem måneder

KØBENHAVN:Der er registreret 251 nye smittetilfælde i Danmark det seneste døgn. Det oplyser Statens Serum Institut.

Det er det højeste antal smittetilfælde på én dag i fem måneder.

Når man sammenligner tallene med starten af udbruddet i foråret, skal der tages højde for, at antallet af daglige test er mangedoblet siden da.

Det betyder, at der givetvis bliver opdaget flere tilfælde i dag end i foråret, hvor mange kan have været smittet, uden at de er blevet testet hos sundhedsmyndighederne.

Der er i det seneste døgn blevet testet lige knap 21.000 mennesker.

Fordelt på kommuner er der flest tilfælde i København med 62, Slagelse med 24, Aarhus med 13, Herlev med ni, mens Odense, Gladsaxe og Thisted alle har otte nye tilfælde.

Ud over en stigning i antallet af smittede er der også to flere indlagte i sundhedsvæsenet.

Samlet er 30 smittede indlagt på landets sygehuse. Det er det højeste antal siden slutningen af juni.

Det går den forkerte vej, siger lektor i medicinalbiologi ved Roskilde Universitet Peter Kamp Busk om de nyeste tal.

- Vi havde jo håbet, at smittetallet ville begynde at falde igen.

- På den anden side tager de tiltag, vi har indført mandag, nogle dage eller en uge, før de slår igennem, siger han og kommer med en påmindelse om, at situationen er alvor.

Fem af de indlagte er så syge, at de er på intensiv, og heraf er to tilkoblet en respirator.

Peter Kamp Busk mener, at danskerne er begyndt at slække for meget.

- Jeg tror, det er er vanesager.

- Det virker som om, det er noget psykologisk. Vi har set, at det går godt, og så er folk begyndt at slække på forholdsreglerne, og så ser vi en stigning i smitten igen, siger han.

Der er ikke registreret nogen dødsfald det seneste døgn. Samlet er der registreret 628 døde siden starten af marts.

