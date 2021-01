Coronasmitten aftager - men ikke hurtigt nok for ny variant

KØBENHAVN:Der er fundet 1076 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI). Det er det laveste antal daglige smittetilfælde siden slutningen november.

De positive tilfælde er fundet blandt 57.956 prøver, og dermed er 1,86 procent af prøverne positive.

Når man ser på andelen af positive smittetilfælde, er det på niveau med de seneste dage.

Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet, anslår, at antallet af nye smittede falder 10-15 procent om ugen.

Det ville normalt være godt. Men det er ikke nok, når den mere smitsomme engelske virusvariant B117 fortsat spredes.

- Hvis den skal forhindres i at spredes ukontrolleret, skal vi have så stor social afstand, at faldet af nye positive bør falde 30-40 procent hver uge, siger han.

Han peger på, at effekten af de seneste restriktioner, hvor forsamlingsloftet blev sænket, endnu ikke kan ses. Det sker først i slutningen af ugen.

B117-varianten spiller ifølge Viggo Andreasen i øjeblikket ikke en stor rolle i antallet af smittede eller hospitalsindlæggelserne. Varianten vokser dog stadig med en fordoblingstid på en uge, vurderer han.

- I løbet af få uger - SSI mener fire til fem uger - vil B117 blive den mest almindelige.

- Så vil vi se en periode, hvor smittetallene fordobles på en uge, medmindre der gribes kraftigt ind for at reducere smitten, siger lektoren.

Antallet af indlagte er faldet med tre til 917. Ud af de indlagte er 135 patienter på intensiv, hvoraf 90 er i respirator.

Der er det seneste døgn registreret 26 dødsfald. Dermed har Danmark rundet 1623 dødsfald under pandemien.

Selv om der er i øjeblikket er faldende smittetal, vil restriktionerne næppe bliver lempet, når de udløber 17. november.

Kontakttallet - der viser, hvor mange en smittet sender smitten videre til - er den seneste uge opgjort til 0,9.

Det vil sige, at ti smittede sender smitten videre til ni andre.

Den britiske variant vurderes at kunne smitte være op mod 50-74 procent mere smitsom.

/ritzau/