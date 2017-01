AALBORG: Forsvaret og målmand Niklas Landin stod godt, men angrebet kørte fra start skidt, da Danmarks OL-guldvindere i herrehåndbold torsdag indledte træningsturneringen op til VM med en sejr over Ungarn.

Danmark vandt 24-21 efter 8-10 ved pausen.

Efter en tidlig føring kom Danmark først i front igen med ti minutter tilbage.

Anført af storskytten Laszlo Nagy gik Ungarn fra 1-3 til 4-3 og holdt fra det 11. minut Danmark fra føring længe.

Mikkel Hansen viste ellers gode skud og frispilninger i angrebet, og i målet stod Niklas Landin med høj, høj klasse.

Hans redningsprocent i første halvleg nærmede sig 47.

Problemet for Danmark var snarere fløjene, som gang på gang blev læst af Ungarns målmand, Roland Mikler, som også stod fremragende.

Lasse Svan brændte tre åbne chancer på ham, og Casper U. Mortensen missede to af de ellers sikre.

Ikke mindst derfor havde Danmark efter 23 minutter blot scoret syv mål.

Ved pausestillingen 8-10 havde Danmark et par opgaver at løse i forhold til at låse det stærke, ungarske forsvar op.

Tempoet skulle op i angrebsspillet, og de frie skud skulle udnyttes bedre.

Landstræner Gudmundur Gudmundsson skiftede ud på begge fløje og bragte Hans Lindberg og Magnus Landin i spil.

Også Lasse Andersson og Michael Damgaard fik chancen.

Alligevel trak Ungarn yderligere fra til 15-11, før Danmark fik fat. Men de fandt løsningerne - med lidt hjælp fra kampens dommere.

Med 10 minutter tilbage kom Danmark foran 19-18, efter en af de ungarske forsvarsklipper noget hårdt havde fået rødt kort.

Siden fik også Ungarns landstræner rødt kort for brok over en tvivlsom udvisning.

Med fire minutter tilbage sendte Mikkel Hansen en perfekt aflevering ind til Michael Damgaard, og så bragte han Danmark på 21-19.

Derfra holdt Danmark fast.

Danmark spiller yderligere to kampe i træningsturneringen.

Fredag i Skjern gælder det Egypten, som Danmark er i gruppe med ved VM.

Søndag spiller Danmark mod Island.

Kampen mellem Island og Egypten tidligere torsdag sluttede med en sejr på 30-27 til Island.

Også både Ungarn og Island deltager ved VM, men er i andre grupper end Danmark./ritzau/