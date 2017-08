Danmark i EM-finalen efter drama

De danske fodboldkvinder skal på søndag kæmpe om EM-titlen.



For første gang i historien spillede kvindelandsholdet sig torsdag frem til en EM-finale, da Østrig blev slået i et drama af de store.



De to hold måtte igennem 120 minutter målløse minutter, før kampen til sidst blev afgjort i en nervepirrende straffesparkskonkurrence.



Det første østrigske forsøg blev tordnet langt over mål, og de to næste tog målmand Stina Lykke sig af med fremragende redninger.



Til sidst kunne Simone Boye skabe ellevild jubel, da hun bankede bolden op i målhjørnet på Danmarks fjerde forsøg. Nadia Nadim og Pernille Harder havde udnyttet de to første, mens Sofie Junge missede.



Allerede i den forlængede spilletid havde Danmark flere gode muligheder for at afgøre sagerne.



Afslutningerne fra især Katrine Veje, men også Nadim, Harder og Sanne Troelsgaard var tæt på. Men enten blev der afsluttet forbi mål eller lige på den østrigske keeper.



Det var ellers Østrig, der fik den bedste start på opgøret. Østrigerne stillede sig som ventet op i to forsvarsblokke foran eget mål, og satsede alt på kontraangreb og dødbolde.



Den østrigske strategi var tæt på at virke i indledningen. Et indøvet, fladt hjørnespark skar igennem det danske felt og endte hos Nina Burger, hvis svage afslutning blev reddet på målstregen.



På endnu et hjørnespark efter 12 minutter dumpede bolden ned på kanten af det danske straffesparksfelt, hvor der blev skudt mod mål. Maja Kildemoes havde armen over hovedet og begik straffespark.



Den store chance fra straffesparkspletten blev spildt, da Sarah Puntigam hamrede langt over Stina Lykke i det danske mål.



I den modsatte ende begyndte Danmark også at true det østrigske mål. Sanne Troelsgaard havde et forsøg på overliggeren midtvejs i første halvleg efter en sjælden østrigsk forsvarsfejl.



En østriger spillede bolden lige hen i fødderne på den danske højrekant, der lidt optimistisk tog chancen. Østrigs keeper Manuela Zinsberger havde dog styr på situationen.



Den næste store danske mulighed kom efter pausen, da Nadia Nadim nåede højest på et hjørnespark. Inde i målmandsfeltet var Simone Boye tæt på at dirigere bolden videre i mål.



Efter en time fik Pernille Harder så chancen for at score sit første mål i turneringen. En aflevering passerede igennem det østrigske felt, og angriberen havde tid til at tæmme bolden.



Hendes skud blev alligevel for svagt, og målmanden kunne vippe det til hjørnespark.



Ti minutter før slutfløjt var frustrationen så stor hos Pernille Harder, at hun fik sit første gule kort på landsholdet efter otte år og 90 kampe uden en eneste advarsel i den røde trøje.



Dommeren mente, at Harder begik frispark i en nærkamp midt på den østrigske banehalvdel. Wolfsburg-stjernen hoppede i arrigskab og fik med det samme præsenteret et gult kort.



Danmark dominerede frem mod slutfløjt, og holdet havde også overtaget i de to gange 15 minutters forlængelse.



Katrine Veje, Nadia Nadim og Sanne Troelsgaard havde gode skudforsøg, og Pernille Harder blev revet omkuld på et kontraangreb, der kunne have udviklet sig til noget farligt.



I sidste sekund pandede Harder et indlæg efter et hjørnespark lige forbi Østrigs mål.



I torsdagens anden semifinale skal de hollandske EM-værter op imod England.



