Danmark i svensk test

FODBOLD: Danmarks fodboldlandshold skal 2. juni møde Sverige i Stockholm i en testkamp før VM-slutrunden i Rusland.

Det meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

- En kamp mod Sverige har to formål for os og er et nyttigt opgør i vores VM-forberedelse, siger Danmarks landstræner, Åge Hareide.

- Først og fremmest får vi med Sverige en kamp mod en modstander, der i sin spillestil er rigtig godt organiseret, og derfor minder om Peru, der også har en god defensiv og stram organisation.

- Og så får vi jo en fantastisk kamp om Norden med forhåbentlig masser af fodboldbegejstring på begge sider af sundet, inden begge hold tager til Rusland, siger landstræneren.

Sverige skal lige som Danmark med til VM, hvor det danske hold er havnet i gruppe med Frankrig, Peru og Australien.

Kampen 2. juni i Friends Arena bliver det 106. opgør mellem Danmark og Sverige.

DBU arbejder også på, at landsholdet skal spille to kampe i marts og endnu en kamp i juni som optakt til VM.

Allerede torsdag mødes Danmark og Sverige i en uofficiel landskamp i Abu Dhabi.

Her er Åge Hareide i øjeblikket på tur med et kombineret U21- og ligalandshold.

