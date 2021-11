Magiske Mæhle scorede drømmemål i ny dansk sejr

FODBOLD:VM-billetten til næste års slutrunde i Qatar er for længst sikret for det danske fodboldlandshold, som alligevel bliver ved med at vinde.

Efter otte sejre i træk vandt Danmark også kamp nummer ni, da det blev til en 3-1-sejr hjemme over Færøerne.

Danmark lukkede dermed sit første mål ind i hele kvalifikationen, og det er noget, der vil ærgre de danske spillere, som havde det som en af målsætningerne at holde buret rent. Målscoren hedder nu 30-1 i ni kampe.

Danmark dominerede og havde bolden klart mest, mens Færøerne stod i to snorlige ultradefensive kæder i en 5-4-1-formation.

Gang på gang forsøgte danskerne sig med en lang aflevering i dybden, men timingen og kvaliteten var der ikke. Især anfører Simon Kjærs afleveringsfod svigtede.

I det hele taget var der for mange boldtab hos danskerne, som mistede rytmen og flowet i spillet, hver gang bolden blev smidt ud over sidelinjen.

I indledningen skød kantspilleren Andreas Skov Olsen forbi mål efter syv minutter, og angriberen Yussuf Poulsen headede også forbi kassen fem minutter senere.

Men Danmark fik den forløsende scoring, som løftede den lidt matte stemning i Parken for en kort stund.

Andreas Skov Olsen bragte Danmark foran med 1-0 efter 18 minutter.

Yussuf Poulsen kiksede sin afslutning, men bolden strøg hen til Andreas Skov Olsen, som stod fri ved bageste stolpe.

Den færøske målmand Teitur Gestsson gled og mistede et skridt i situationen, som gjorde, at han ikke kunne forhindre åbningsmålet.

Færøerne holdt fast i den defensive plan trods 1-0-målet, og de offensive problemer fortsatte af samme grund for Kasper Hjulmands tropper.

Joakim Mæhle forsøgte at knokle og mose sig ind i feltet, og det var flere gange ved at lykkes. Men en færøsk fod kom i vejen hver gang til slut.

I anden halvleg fungerede det polerede og hurtige pasningsspil bedre for Danmark.

Jesper Lindstrøm, Andreas Christensen og Daniel Wass kom til afslutninger, men enten gik bolden forbi, eller også var den færøske målmand på plads.

Thomas Delaney kom ind i stedet for Lindstrøm, og Sevilla-spilleren skabte en masse energi inde på banen.

Det danske spil gik nu endnu hurtigere, og det førte til 2-0-målet efter en times spil.

Det var indskiftede Jacob Bruun Larsen, som fordoblede føringen. Igen var det Yussuf Poulsen, som stod for forarbejdet, da han fik sin afslutning rettet af.

Jacob Bruun Larsen skulle bare trille bolden det sidste stykke ind over målstregen.

Det skabte lidt mere ro over det danske spil, og færingerne virkede efterhånden trætte af det konstante løbearbejde.

Hjulmand gav i midten af anden halvleg debut til Anders Dreyer, mens også Andreas Cornelius og Jens Jønsson blev skiftet ind.

Færingerne kom frem til de største chancer i slutfasen, men Kasper Schmeichel var på plads på Klaemint Olsens hovedstød.

I det 90. minut kom så den færøske scoring, da Olsen sneg bolden forbi Schmeichel, som var rasende over reduceringen.

Mæhle sluttede i overtiden af med at gøre det til 3-1 på et smukt lob over keeperen.

Flere scoringer kom der ikke i kampen, som blev overværet af 35.531 tilskuere i Parken.

Inden kampen var publikum med til at hylde to spillere. Den tidligere landstræner Morten Olsen overrakte blomster til Lasse Schöne, der er stoppet på landsholdet.

Også Simon Kjær fik en forsinket hyldest for sin kamp nummer 100. Fredag aften mod Færøerne spillede Milan-stopperen sin 118. landskamp.

Den næste og sidste kamp i VM-kvalifikationen for Danmark er mandagens udekamp mod Skotland.

/ritzau/