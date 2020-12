Danmark lukker for fly fra Storbritannien i 48 timer

KØBENHAVN:Danmark lukker mandag for al flytrafik fra Storbritannien i 48 timer.

Det sker i forsøget på at forhindre en ny virusvariant i at sprede sig. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter natten til mandag.

Dermed følger Danmark en række andre lande, der i weekenden har standset flytrafik fra Storbritannien.

Forbuddet træder i kraft klokken 10 mandag og gælder foreløbigt frem til den 23. december klokken 10.

Beslutningen er truffet på baggrund af en vurdering fra de danske sundhedsmyndigheder. Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

- Det muterede coronavirus, som hurtigt har bredt sig i London og andre dele af England, kan ifølge sundhedsmyndighederne gøre det sværere at kontrollere smitten.

- Regeringen vælger derfor at lukke for flyvninger fra Storbritannien i 48 timer, så der er mere tid til at vurdere, hvilke tiltag der skal tages, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i pressemeddelelsen.

Søndag lød det fra SF, Dansk Folkeparti og Venstre, at regeringen skulle lukke grænsen til Storbritannien, mens De Radikale og Enhedslisten var mere moderate.

Tidligere i denne uge kunne Statens Serum Institut oplyse, at der i Danmark er blevet påvist ni tilfælde af den nye virusvariant.

Selv om den nye variant menes at sprede sig hurtigere, så er der ikke noget, der foreløbigt tyder på, at den er mere dødelig eller fører til alvorligere sygdomsforløb.

Indtil videre har en række lande såsom Holland, Irland, Belgien, Frankrig og Italien meddelt, at de indfører indrejseforbud fra Storbritannien.

I Frankrig gælder det både for fly, tog og skibstrafik de næste to døgn.

Tyskland har ligeledes meddelt, at man fra natten til mandag stopper for al flytrafik fra Storbritannien.

/ritzau/