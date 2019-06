Danmark må nøjes med 1-1 mod Irland efter chanceorgie

KØBENHAVN: Det danske fodboldlandshold fik ikke fuldt udbytte af mange store chancer i fredagens EM-kvalifikationskamp mod Irland i Parken.

Indskiftede Pierre-Emile Højbjerg lignede ellers en matchvinder, da han scorede et forløsende mål med et kvarter tilbage af opgøret, men Irland svarede tilbage og fik 1-1.

Dermed står Danmark nu noteret for to point efter to kvalifikationskampe, mens irerne har syv point for tre kampe i toppen af gruppen.

De danske og irske spillere kender hinanden særdeles godt. Fredagens kamp var den femte imellem holdene siden november 2017, og tre af de fire foregående opgør var endt 0-0.

De kedelige cifre var længe en mulighed, men efterhånden blev de danske chancer så store, at et mål syntes uundgåeligt.

I de første 75 minutter fik både de mange danske fans i Parken og landstræner Åge Hareide flere gange lov til at slå frustreret ud med armene efter misbrugte dansker chancer.

De havde været vidner til en første halvleg, hvor Danmark var bedst og havde flere kvalificerede afslutninger.

Både Christian Eriksen og Martin Braithwaite fik således sat målmand Darren Randolph på arbejde i kampens første kvarter, men målmanden havde kontrol over skuddene.

Kasper Schmeichel fik vist, at han også var klar. Midt i første halvleg blev et indlæg rettet af, og Schmeichel reagerede hurtigt og parerede bolden, inden han kastede sig ned over den.

Siden det seneste møde med Irland i november sidste år har irerne skiftet landstræner fra Martin O'Neill til Mick McCarthy.

Irerne virkede mere offensive end i tidligere møder med Danmark. Det gav til gengæld danskerne mulighed for at finde et hul mellem Irlands forsvar og midtbane, hvilket skete flere gange i første halvleg.

Det lykkedes dog ikke at forvalte de ellers gode situationer til at skabe store chancer.

Otte minutter inde i anden halvleg skulle der så lidt småspil til, før Danmark fik sin største chance.

Nicolai Jørgensen prikkede Yussuf Poulsen fri, og med hurtige fødder og et klogt træk var han helt alene med Darren Randolph midt i feltet, men målmanden blev den store i duellen og reddede bolden til hjørne.

Minuttet efter var James McClean tæt på i den anden ende.

I det hele taget var de første 20 minutter af anden halvleg kampens mest livlige periode

Nicolai Jørgensen og Martin Braithwaite havde således også store muligheder. Jørgensen skød over, mens Braithwaite gled i afslutningsøjeblikket til stor frustration for Åge Hareide på bænken.

I et forsøg på at bryde dødvandet på måltavlen sendte Hareide først Kasper Dolberg og siden Pierre-Emile Højbjerg på banen.

Det viste sig at være en klog disposition, da Højbjerg pandede Danmark i front på Jens Stryger Larsens indlæg efter mindre end fire minutter på banen.

Kursen mod en vigtig hjemmesejr var sat med Højbjergs tredje landsholdsmål, og festen livede op i Parken indtil det 85. minut.

Her fik danskerne sig nemlig en lussing, da forsvarsspilleren Shane Duffy var gået med frem på et frispark. Han steg til vejrs og headede Irland på 1-1 på en af irernes få chancer i kampen.

Til sidst kunne gæsterne være løbet med det hele, men Kasper Schmeichel hev en fodparade frem, da James McClean pludselig var fri bagest i feltet.

/ritzau/