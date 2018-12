Danmark møder Schweiz og Irland i EM-kvalifikationen

DUBLIN: Schweiz, Irland, Georgien og Gibraltar er det danske fodboldlandsholds modstandere, når der skal dystes om billetter til EM-slutrunden i 2020.

Det står klart, efter at der søndag blev trukket lod til EM-kvalifikationen i Dublin.

Dermed skal Danmark endnu en gang i aktion mod Irland i jagten på en EM-billet. De to hold mødtes for nylig i Nations League, hvor det blev til to gange 0-0.

Det var også mod Irland, at Danmark sikrede en plads ved VM i Rusland. Ved kampene i november 2017 blev det 0-0 i København, mens Danmark storsejrede 5-1 i Dublin.

Landsholdet har stået over for Schweiz 12 gange. Seneste møde fandt sted i 1999, da Danmark slog Schweiz 2-1 i EM-kvalifikationen. Allan Nielsen og Jon Dahl Tomasson scorede dengang de danske mål.

Schweiz vandt for nylig sin Nations League-gruppe, hvor Belgien og Island var modstanderne, og går derfor ind til kvalifikationen med selvtillid.

I alt 55 nationer var med i lodtrækningsbowlen i Dublin. Ti grupper blev dannet, hvoraf fem af dem har deltagelse af seks hold, mens de resterende - herunder Danmarks - tæller fem hold.

Et af de mest interessante møder i EM-kvalifikationen finder sted i gruppe C, hvor Holland og Tyskland er placeret. De to nationer skal desuden kæmpe med Nordirland, Estland og Hviderusland om EM-pladser.

Sverige, Norge og Færøerne havnede alle i samme gruppe. I gruppe F skal de tre nordiske lande på svære opgaver i Spanien og Rumænien.

Fra hver gruppe kvalificerer de to bedste hold sig til EM-slutrunden. Derudover får fire plads ved EM via Nations League-slutspillet. Skulle kvalifikationen glippe, har Danmark herigennem en ekstra livline.

København er en af 12 byer, der er vært for kampe ved EM-slutrunden i 2020 i anledning af EM-turneringens 60-års jubilæum.

Foruden den danske hovedstad er der tale om Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarest, Dublin, Glasgow, München, Rom, Sankt Petersborg og London.

I sidstnævnte skal både semifinaler og finale spilles.

Ingen af de 12 værtsnationer er garanteret en plads ved slutrunden.

