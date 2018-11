Danmark møder Tyskland ved U21-EM

FODBOLD: Danmark skal møde Tyskland, Serbien og Østrig ved næste sommers europamesterskab for U21-landshold.

Det står klart efter fredagens lodtrækning til turneringen, hvor Danmark endte i pulje B.

Danmark var i andet seedningslag i lodtrækningen.

Netop Tyskland var på forhånd udpeget som lidt af en skrækmodstander af landstræner Niels Frederiksen, efter at Danmark har tabt med 3-0 til netop tyskerne i EM-slutrunderne i 2015 og 2017.

Alligevel ser U21-landstræneren gode muligheder.

- Vi skal slå Tyskland den her gang. Nu gider vi ikke at tabe til dem mere. Og det tror jeg også, at vi har mulighed for.

- Jeg synes, at det er en fin og fornuftig lodtrækning. Serbien og Østrig er gode hold. Men dem har vi selvfølgelig også mulighed for at slå, siger Niels Frederiksen efter lodtrækningen.

Turneringen spilles i Italien og San Marino fra den 16.-30. juni næste år og kommer også til at fungere som kvalifikationsturnering for OL-turneringen i fodbold i 2020.

Gruppe A ved turneringen udgøres af værterne fra Italien, Spanien, Polen og Belgien, mens gruppe C byder på kampe mellem England, Frankrig, Rumænien og Kroatien.

Vinderne af hver gruppe samt den bedste toer fra de tre grupper går videre til semifinalerne.

2019-udgaven af slutrunden bliver den 22. EM-turnering for U21-landshold.

Danmark kvalificerede sig til turneringen ved at vinde sin kvalifikationspulje foran Polen, Georgien, Finland, Litauen og Færøerne.

U21-landsholdet hentede 23 point i gruppens ti kampe efter syv sejre, to uafgjorte og et nederlag.

Danmarks topscorer blev FC Københavns Robert Skov med otte mål.

Danmarks hidtil bedste placering ved U21-EM var semifinalen, som holdet nåede i slutrunden i 2015.

Her endte Danmark med at tabe til Sverige, der også vandt turneringen.

/ritzau/