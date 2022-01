Danmark nedlægger coronaramte Island ved håndbold-EM

BUDAPEST:Det danske herrelandshold i håndbold levede endnu en gang op til favoritværdigheden ved EM med en sejr på 28-24 over Island.

Det skete på en lidt billigere baggrund end forventet, da seks islændinge, heriblandt flere nøglespillere, var blevet testet positive for coronavirus op til torsdagens kamp.

Resterne af det islandske hold kæmpede bravt og fulgte med i store dele af kampen. Men tilbagevendte Mathias Gidsel hamrede mål ind efter behag, og Kevin Møller kom ind og leverede en stor præstation i det danske mål.

Møller endte med en redningsprocent på hele 51,8.

Danmarks sejr var den fjerde på stribe ved EM og efterlader det danske hold med fire point i mellemrunden. Samme antal har Frankrig, som tidligere torsdag slog Holland, mens Island fortsat har to point.

Positive coronatest havde blandt andre gjort de islandske profiler Aron Pálmarsson og Gísli Thorgeir Kristjánsson ukampdygtige.

Man skulle tro, at det ville lægge en dæmper på den velsmurte angrebsmaskine, men i stedet kom Island blæsende fra start.

Danmarks landstræner, Nikolaj Jacobsen, forsøgte at skubbe først Magnus Saugstrup og dernæst Magnus Landin op i det danske forsvar for at trække tempoet ud Islands angreb.

Anført af en velspillende Ómar Ingi Magnússon fandt Island hullerne og bankede mål ind på stribe bag Niklas Landin, som blot blev noteret for to redninger, før han blev erstattet af Møller.

Med Møller som sidste skanse blev arbejdsvilkårene sværere for de islandske skytter.

Fem redninger på otte forsøg i første halvleg lukkede ned for Islands angreb, og samtidig var det ikke til at se på Gidsel, at han de seneste fem dage har døjet med ømhed i ribbenene.

GOG-spilleren drev gæk med Islands forsvar, som slet ikke kunne tøjle den 22-årige højreback.

Syv mål på otte forsøg blev det til før pausen fra Gidsels hånd, og Danmark kom stort set til en stor chance, hver gang holdet var i angreb.

12-12 blev til 15-12, før Danmark gik til pause med 17-14 foran de 5060 fans, der havde fundet vej til MVM Dome i Budapest. Tilskuerne fyldte cirka en fjerdedel af hallen.

En stor del af de fremmødte var danskere, men en mindre samling islændinge bag det ene mål gjorde deres for at dominere lydkulissen.

De fik lidt at juble over, da Sigvaldi Gudjónsson reducerede til 17-19 på et kontrastød, og efter endnu en dansk fejl var forskellen nede på ét mål.

Men Gidsel havde ikke forladt banen, og med et par hurtige scoringer øgede han igen den danske føring til tre mål trods dansk undertal.

En fodparade af Kevin Møller banede vejen for en dansk firemålsføring, og samtidig begyndte udvisningerne at regne ned over Island.

Det hjalp dog de blåklædte, at Mikkel Hansen brændte sit tredje straffekast i kampen, og generelt var anden halvleg præget af en del fejl.

Danmark var dog hele tiden et skridt foran, og med sit elegante lob til 26-22 gav Emil Jakobsen Danmark det sidste skub mod sejren.

Danmark møder lørdag Kroatien i anden kamp i mellemrunden.

/ritzau/