Danmark nedlægger Gibraltar med tenniscifre

GIBRALTAR:På en af de mere særprægede udebaner vandt det danske fodboldlandshold 6-0 over miniputnationen Gibraltar i EM-kvalifikationen.

Christian Eriksen scorede to mål på straffespark, mens Robert Skov, Thomas Delaney og den dobbelte målscorer Christian Gytkjær satte de øvrige ind.

Med torsdagens overbevisende storsejr har Danmark på andenpladsen otte point efter fire kampe i gruppe D.

Irland, som torsdag spillede 1-1 hjemme mod Schweiz, topper gruppen med 11 point efter 5 kampe. Schweiz har fem point efter tre kampe på tredjepladsen.

Dermed er danskerne fortsat i spil til en af de to øverste pladser, der giver direkte adgang til næste års EM-slutrunde, der blandt mange værtslande også spilles i Danmark.

Gibraltar, der er placeret syd for Spanien, spiller sine hjemmekampe på Victoria Stadium, som er en af de mere specielle med en stor klippe bag det ene mål og en landingsbane bag det andet.

Under kampen lettede et par fly, og larmen overdøvede i korte sekvenser tilskuernes tilråb på banen.

Selve spillet på kunstgræsbanen var domineret massivt af det danske hold, som scorede på sit første reelle angreb.

Målet faldt efter godt sammenspil mellem Daniel Wass og Christian Eriksen i højre side.

Eriksen fandt med et præcist indlæg Robert Skov i feltet, og Hoffenheim-spilleren headede sikkert bolden i nettet til 1-0. Det var 23-årige Skovs første mål på landsholdet.

Danmark forsøgte at spille meget over kanterne med indlæg i feltet. Men for det meste førte det ikke til noget.

I stedet for mål efter åbent og poleret fodboldspil blev Danmark tildelt to straffespark.

Eriksen fordoblede foringen efter 34 minutter på et straffespark. Forinden var Thomas Delaney revet i ned af Gibraltars back John Sergeant ved et hjørnespark.

Fem minutter inde i anden halvleg fløjtede den belgiske dommer Jonathan Lardot igen for straffe til Danmark trods voldsomme protester fra Gibraltar-spillerne.

Yussuf Poulsen faldt til jorden i feltet efter en tackling, men forseelsen til straffesparket var svær at få øje på.

Eriksen var ligeglad og sørgede usvigeligt sikkert for en solid 3-0-føring.

Delaney ville også lege med og hamrede målet til 4-0 i nettet efter 69 minutter.

Angriberen Christian Gytkjær, som havde fået chancen fra start, sørgede med to mål i slutfasen for tenniscifre.

Først øgede Gytkjær føringen til 5-0 efter 74 minutter, da han udnyttede en ripost fra Gibraltars målmand Dayle Coleing.

Og fire minutter senere fandt indskiftede Lasse Schöne den nu brandvarme Gytkjær, som cementerede sejren på 6-0.

Danmark havde også flere muligheder i løbet af kampen for at gøre sejren endnu større.

Skov havde blandt andet et kvalificeret hug fra distancen med sit farlige venstreben, og Christian Gytkjær burde allerede have scoret i første halvleg, da han i to omgange missede fra tæt hold.

Trods de brændte chancer kan Jon Dahl Tomasson, der var vikarierende landstræner i Åge Hareides fravær, være tilfreds med, at målscoren nu er klart forbedret, hvis det ender med at være afgørende i spillet om EM-billetterne.

Næste opgave for Danmark i EM-kvalifikationen venter allerede søndag aften, hvor Georgien tager imod danskerne i Tblisi.

/ritzau/