Mæhle tryllede igen: Danmark nedlagde Skotland og holder kurs mod VM

FODBOLD:Det danske fodboldlandshold har taget endnu et stort skridt mod næste års VM-slutrunde i Qatar.

Onsdag aften vandt Danmark med 2-0 hjemme over Skotland, og dermed står Danmark noteret for lutter sejre efter fire ud af ti VM-kvalifikationskampe. Afstanden ned til Israel på andenpladsen i kvalifikationsgruppen er fem point.

Opgøret var reelt afgjort efter et kvarters spil, hvor Danmark på mål af Daniel Wass og Joakim Mæhle havde taget den 2-0-føring, der også viste sig at blive slutresultatet.

Målene vakte stor eufori i Parken, hvor der for første gang siden oktober 2019 var udsolgt til en landskamp. Opgøret igennem bakkede det entusiastiske publikum op på nærmest samme niveau som under sommerens EM-slutrunde.

Samtidig markerede de danske fans sig atter i debatten om næste års omdiskuterede VM-vært. Som en opfordring til at få forbedret arbejdsforholdene for migrantarbejdere i Qatar fremviste de mest inkarnerede fans bag det ene mål et banner med teksten "Human rights for migrant workers".

På banen var det Skotland, som godt kunne have brugt bedre arbejdsforhold. Næsten konstant blev skotterne presset til hurtigt at sende bolden tilbage på danske fødder, og da det ovenikøbet blev krydret med to hurtige scoringer, var det tæt på game over, inden kampen for alvor var begyndt.

Daniel Wass åbnede målscoringen efter 13 minutters spil. Wingbacken løb bag om sin oppasser og headede bolden ind efter Pierre-Emile Højbjergs perfekte lange aflevering over forsvarskæden. Dermed kom på Wass på tavlen for første gang i sin landsholdskarriere, der nu tæller 36 kampe.

Minuttet efter blev føringen fordoblet af wingbacken i den modsatte side. På kanten af feltet lavede Joakim Mæhle og Mikkel Damsgaard et elegant og effektivt bandespil, og Mæhle modtog til sidst bolden i feltet og prikkede Danmark på 2-0.

Det var en perfekt indledning for Danmark i den første kamp siden skuffelsen i EM-semifinalen for lidt under to måneder siden.

Danmark forsvarede føringen ved at angribe med højt presspil og hurtige omstillinger.

På intet tidspunkt i første halvleg formåede Skotland at true det danske mål, og pausestillingen 2-0 var ikke et mål for lidt.

Straks efter pausen blev Billy Gilmour så noteret for skotternes første afslutning i kampen, men hans langskud røg forbi næsten arbejdsløse Kasper Schmeichels mål.

Med ti minutter tilbage af opgøret fik Schmeichel dog bruge for at vise sin verdensklasse, da han dykkede ned til Ryan Frasers skud ved den ene stolperod.

Det forsøg kunne reelt have genåbnet opgøret efter en noget mere tam anden halvleg set med danske briller. Danskerne var gået et gear ned og døjede med at skabe chancer, mens initiativet periodevist var overladt til skotterne.

Thomas Delaneys langskud efter en times spil så længe ud til at være Danmarks bedste forsøg i anden halvleg, men i slutminutterne brændte Pierre-Emile Højbjerg en stor hovedstødschance.

Halvlegens største jubelbrøl sørgede teenagekometen Mohamed Daramy for. Han blev skiftet ind til sin landsholdsdebut på sin tidligere hjemmebane med seks minutter tilbage af den ordinære spilletid, men nåede ikke at sætte noget aftryk.

/ritzau/