Danmark prygler Ruslands giganter og er i EM-semifinalen

HÅNDBOLD:Det danske kvindelandshold i håndbold præsterede tirsdag aften et foreløbigt svendestykke i Jesper Jensens tid som landstræner.

I den altafgørende gruppefinale mod Rusland, et af verdens bedste landshold, leverede Danmark en kanonkamp og vandt med hele 30-23 efter pauseføring på 13-9.

Dermed er Danmark klar til semifinalerne fredag, hvor den skandinaviske storesøster Norge venter i Jyske Bank Boxen.

Norge har vundet samtlige kampe ved EM med kæmpe margin hidtil. Det gik ud over Ungarn tirsdag, selv om nordmændene allerede inden kampen var sikker gruppevinder.

En stor mundfuld venter Danmark, men efter indsatsen mod Rusland må de danske spillere have tanket voldsomt meget selvtillid.

Der blev tacklet igennem i den forventede fysisk betonede indledning. Allerede efter lidt over et minut røg Kathrine Heindahl ud i to minutter, mens Mie Højlund satte tempo i det danske angrebsspil.

Hun scorede tre af Danmarks første fem mål.

Sandra Toft indledte blændende i det danske mål med flere store redninger. Efter lidt over 11 minutters spil ved stillingen 5-3 måtte hun dog have en pause på bænken.

Fra klos hold blev hun skudt direkte i ansigt og gik i gulvet. Det sendte Althea Reinhardt på banen.

Bag et fremragende dansk forsvar havde hun gode arbejdsbetingelser, og russerne havde kæmpe problemer med at komme til store chancer.

Danmark bragte sig foran med 9-6, og det fysiske overskud, som Jesper Jensen har snakket om mere end noget andet ved EM, så ud til at være en afgørende faktor.

De ellers så fysisk stærke russere havde slet ikke power og kræfter til at slå huller i det danske forsvar, som tilmed kunne byde Sandra Toft velkommen tilbage på banen mod halvlegens slutning.

Efter 30 tæt på perfekte minutter fra Jesper Jensens tropper kunne Danmark gå til pause 13-9. Altså blot ni scoringer af et af verdens bedste hold, som i sine første fem EM-kampe havde scoret mere end 27 mål i gennemsnit.

Der kom da også mere gang i russerne offensivt efter pausen, men stort set alle russiske mål blev fulgt op af en hurtig midte for danskerne, som svarede tilbage med et mål ikke mange sekunder efter.

Danmark var oppe med fem mål, men endnu en udvisning til Kathrine Heindahl tillod russerne at reducere til 17-20.

Det var ellers et tidspunkt, hvor man sad med fornemmelse af, at russerne kunne knække.

Trods den tilbagevendte spænding holdt danskerne hovedet koldt og viste en robusthed, som må give landstræner Jesper Jensen ro i sindet til fremtiden - både på kort og lang sigt.

Med en føring på otte mål tre minutter før tid kunne Jesper Jensen allerede uddele kram på bænken.

En helstøbt og imponerende indsats var i mål. Danmark er blandt Europas fire bedste nationer for første gang siden 2016.

/ritzau/