Danmark registrerer nul coronadødsfald for anden dag i træk

KØBENHAVN:For anden dag i træk er der ikke blevet registreret et eneste coronarelateret dødstal i de danske statistikker.

Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut lørdag.

Det er første gang siden coronavirusset brød ud i Danmark, at der to dage i træk ikke er registreret nogle døde med corona - og tredje gang på lidt over en uge.

I alt er 561 personer registreret døde med coronavirus i Danmark.

Coronavirus er ikke nødvendigvis dødsårsagen, selv om dødsfaldene indgår i opgørelsen.

Alle, der er døde inden for 30 dage efter en positiv test, tæller med.

Antallet af indlagte falder lørdag med en til 118. Heraf er 19 indlagt på intensiv, hvilket er et fald på fire siden opgørelsen fredag.

Af de indlagte på intensiv er 16 lagt i respirator. Det er et fald på tre siden i går.

Antallet af indlagte på intensiv - og antallet af patienter i respirator - når dermed det laveste niveau siden 17. marts.

Siden opgørelsen fredag er der blevet registreret 59 nye bekræftede smittetilfælde i Danmark. Det er den 13. dag i træk, at der er registreret færre end 100 nye smittede.

Det er ikke set siden starten af marts, hvor epidemien gjorde sit indtog i landet.

Det lave antal ses i lyset af, at man i dag tester langt flere end man gjorde tidligere. For eksempel er det nu muligt at få en test, selv om man ikke har symptomer på coronavirus.

Dermed er i alt 11.289 danskere nu blevet testet positive for coronavirus. Af dem har 9836 overstået infektionen.

De danske myndigheder arbejder ikke med begrebet raskmeldte. En overstået infektion vil sige, at man 14 dage efter bekræftet smitte med coronavirus ikke er indlagt eller død.

/ritzau/