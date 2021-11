Danmark runder året af med nederlag til Skotland

FODBOLD:Hampden Park i Glasgow blev stedet, hvor det danske fodboldlandshold rundede landsholdsåret af. Det skete med et nederlag på 0-2 til Skotland i VM-kvalifikationen.

Dermed endte året med en skuffelse og det første nederlag i hele VM-kvalifikationen.

Nederlaget kan dog ikke rokke ved et helt igennem forrygende dansk landsholdsår med sejre i alle de ni foregående kampe i VM-kvalifikationen - de otte første tilmed uden at lukke mål ind.

Danmark sikrede sig allerede efter de første otte kampe på suveræn vis adgang til næste års VM i Qatar.

Derudover nåede Danmark helt frem til semifinalen ved sommerens EM og fik undervejs samlet hele nationen omkring det danske landshold på en måde, man ikke har set i årevis.

Kampen i Glasgow vil derfor komme til at stå som en parentes i 2021, men de danske spillere vil alligevel være skuffede over præstationen mod skotterne.

Danmark indledte kampen bedst og kom til en stor chance efter et godt angreb efter ni minutter, hvor Daniel Wass var tæt på at skubbe bolden ind over stregen.

Fire minutter senere hamrede Andreas Christensen mod kassen, men bolden gik en halv meter over målet.

Derefter ændrede kampen karakter, og Skotland lagde - godt hjulpet af et feststemt og højlydt hjemmepublikum - et tungt pres på danskerne.

Angriberen Che Adams afsluttede fladt fra tæt hold, men Kasper Schmeichel diskede op med en flot fodparade i bedste Niklas Landin-stil.

Anfører Simon Kjær blev kort efter efterladt alene med to skotter, og han måtte heroisk ned og blokere et skudforsøg.

Danmark savnede især skadede Thomas Delaney og Pierre-Emile Højbjerg på den centrale midtbane og kom i perioder under bombardement.

Skotterne satsede på dødbolde og fremtvang hele otte hjørnespark i første halvleg. Et af dem førte til mål ti minutter før pausen.

Stopperen John Souttar steg til vejrs og headede bolden ind bag Schmeichel.

I anden halvleg ændrede landstræner Kasper Hjulmand en smule på taktikken.

Andreas Christensen blev skubbet op som en ekstra central midtbanespiller ved siden af Daniel Wass og Jens Jønsson, når Danmark havde bolden.

Det hjalp en smule på spillet, og Danmark var ikke længere så overmatchet.

Angriberen Andreas Cornelius blev omsider sat perfekt op, men hovedstødet blev reddet, og der blev også fløjtet for offside.

Ti minutter inde i anden halvleg blev Pione Sisto og Jens Stage skiftet ind i stedet for Jacob Bruun Larsen og Jens Jønsson. Stage fik dermed sin debut for Danmark.

Efter 72 minutter sendte Hjulmand angriberen Mikael Uhre på banen i stedet for Cornelius. Også Uhre fik debut.

Ti minutter senere kom også Anders Dreyer og Alexander Bah ind. De mange ændringer var dog ikke nok til at skaffe en udligning.

Andreas Skov Olsen forsøgte sig med et langskud og fik et hjørnespark. Og Uhre helkiksede en afslutning fra tæt hold.

Men Danmark formåede ikke at få scoret. Skotland forsvarede sig heroisk og holdt nullet.

Efter 86 minutter kom Che Adams alene igennem og var denne gang i stand til at passere Schmeichel med en flad og præcis afslutning ved stolpen.

Skotland snuppede andenpladsen i gruppen og skal nu spille playoffkampe om at komme til VM.

De næste kampe for Danmark er først placeret i marts, hvor holdet skal spille to testkampe mod to endnu ukendte modstandere.

