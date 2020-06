Danmark runder en million coronatest efter sløv start

KØBENHAVN:Der er foretaget over en million test for coronavirus i Danmark.

Det viser de seneste tal fra Danske Regioner fredag på baggrund af et udtræk hos Statens Serum Institut.

I alt er der udført 1.001.257 coronatest. Det betyder imidlertid ikke, at over en million danskere er blevet testet, da flere personer er blevet testet flere gange.

Danske Regioner oplyser, at i alt 798.295 individer er blevet testet.

76 procent af testene er blevet foretaget på hospitalerne. De resterende 24 procent af foretaget i eksempelvis de hvide telte, der er stillet op rundtom i landet, som Testcenter Danmark har ansvaret for.

Danske Regioners formand, Stephanie Lose, mener, at det skarpe hjørne er rundet takket være en "kæmpe indsats" fra medarbejderne, herunder blandt andet sygeplejersker, læger, bioanalytikere og indkøbere.

Det er hendes forventning, at testniveauet fortsætter med at ligge på samme niveau. Og det kan være med til at finde smittekæder.

- Det er det valg, vi har truffet i Danmark, at der er rigtig mange, der skal testes, fordi man på den måde potentielt kan finde langt flere smittekæder, når vi ved, at folk også smitter, selv om de ikke har symptomer, siger Stephanie Lose.

I alt 12.675 i Danmark er blevet testet positive for coronavirus, viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

Adspurgt om de mange test i det store billede er omkostningerne værd, svarer Stephanie Lose:

- Det er i hvert fald en del af Danmarks teststrategi, og den bakker vi selvfølgelig op om i regioner og gør alt, hvad vi kan, for at få testet så mange som overhovedet muligt.

Danmark har i dag en offensiv teststrategi, hvor alle, som udviser symptomer eller har været i kontakt med en smittet, opfordres til at lade sig teste, hvilket der er rig mulighed for.

Men sådan var det ikke, da coronaepidemien brød ud i Danmark.

I begyndelsen af epidemien var det begrænset, hvem der kunne få en test, hvilket var genstand for kritik.

Blandt andet Verdenssundhedsorganisation (WHO) slog flere gange fast, at det for at kontrollere udbruddet var vigtigt at teste så mange som muligt.

Med tiden udvidede myndighederne beredskabet, så flere kunne blive testet. Og i dag kan alle altså blive testet på enten hospitaler eller i de hvide testtelte.

/ritzau/