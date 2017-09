Danmark Rundt vender tilbage til august

CYKLING: PostNord Danmark Rundt vender i 2018 tilbage til at blive kørt i august.

Det oplyser løbsdirektør Jesper Worre i en pressemeddelelse. Ændringen sker, efter at løbet i 2017 var blevet flyttet frem til september.

I år var løbet præget af regn og rusk, og Jesper Worre lægger heller ikke skjul på, at man drømmer om bedre vejr, når løbet igen skal køres i august.

- Ingen kunne forudsige, at vi ville få så store mængder regn og blæst, som vi fik under løbet i år, siger Jesper Worre.

- Næste år er vi tilbage i starten af august, forhåbentligt hånd i hånd med en god dansk sommeruge, lyder det i pressemeddelelsen.

Løbets dato bliver fra 1. til 5. august i 2018.

Det er blandt andet en flytning af løbet RideLondon-Surrey Classic, der har åbnet for muligheden for igen at køre det danske cykelløb i august.

Løbsledelsen oplyser i øvrigt, at de deltagende hold i 2018-udgaven vil bestå af bare seks ryttere mod de vanlige otte.

Ændringen sker blandt andet for at imødekomme Den Internationale Cykelunions (UCI) ønsker på området.

- Til 2018-udgaven af løbet har vi valgt at følge UCI’s nye tiltag og anbefaling, der lyder at køre med færre ryttere på holdene i de større UCI-etapeløb, siger Jesper Worre og tilføjer:

- At vi reducerer holdstørrelsen fra otte til seks ryttere betyder forhåbentligt, at det bliver muligt at få flere World Tour-hold til start.

- Vi er allerede nu ude med invitationer, og vores målsætning er at samle et meget stærkt felt bestående af i alt 20 hold, hvoraf en tredjedel af holdene er World Tour-mandskaber.

2017-udgaven af PostNord Danmark Rundt blev vundet af den 21-årige danske cykelrytter Mads Pedersen (Trek).

/ritzau/