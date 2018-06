Danmark skal straffe små peruvianere

FODBOLD: I Rusland har det danske fodboldlandshold fuld gang i finpudsningen inden lørdagens åbningskamp ved VM mod Peru.

Ved onsdagens træning var det i modsætning til tirsdag kun det første kvarter af træningen, der var åben for offentligheden, og bag lukkede døre har danskerne især fokus på dødboldene inden mødet med Peru lørdag.

- Vi havde et hårdt fysisk træningspas i går, og nu begynder vi så at kigge lidt på detaljerne. Vi har fokus på dødboldene i dag, og det kommer vi også til at have de kommende dage, lyder det fra den assisterende landstræner Jon Dahl Tomasson.

For mod Peru kan dødboldene netop bliver en udslagsgivende faktor, fordi danskerne har en fordel på det fysiske parameter.

- Vi har altid meget fokus på dødboldene, men det får lidt ekstra fokus, fordi vi skal møde Peru. Vi har selvfølgelig kigget på, at de ikke er så høje, siger Jon Dahl Tomasson, der har noteret sig nogle peruvianske svagheder.

- De har indkasseret en del mål på især frispark fra yderzonerne, men omvendt har de faktisk selv scoret en del på deres offensive dødbolde, selv om de ikke er så høje, siger Jon Dahl Tomasson.