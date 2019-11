Danmark sejrer over Gibraltar og kommer tættere på EM

FODBOLD: Det danske fodboldlandshold er kommet endnu tættere på en billet til fodbold-EM næste år efter en overbevisende 6-0-sejr hjemme over Gibraltar.

I den næstsidste kamp i EM-kvalifikationen tog Danmark den pligtsejr, som var påkrævet over en af de helt små fodboldnationer i Europa.

Med sejren topper Danmark nu gruppe D med 15 point efter syv kampe.

På andenpladsen følger Schweiz med 14 point efter syv kampe. Schweizerne spillede samtidig med Danmark og vandt på et sent mål knebent 1-0 hjemme over Georgien.

Irland har 12 point efter syv kampe på tredjepladsen.

For at kvalificere sig til EM skal Danmark vinde eller blot spille uafgjort ude mod Irland mandag aften.

Foran 24.033 tilskuere blev det aldrig nogen festforestilling i Parken, men Danmark fik dog scoret en håndfuld mål.

Robert Skov bragte Danmark foran 1-0 i det 12. minut, da han liggende fik skovlet bolden i mål. Det skete efter klumpspil inde i Gibraltars målfelt.

Det var også Skov, som scorede det første mål, da Danmark i det omvendte opgør ligeledes vandt med tenniscifrene 6-0.

Generelt havde danskerne bolden klart mest, men det var i starten svært for hjemmeholdet at skabe de helt åbne chancer.

Gibraltar stod med mange spillere på egen banehalvdel i størstedelen af kampen, og danskerne havde vanskeligt ved at bryde igennem.

Der skulle en dødbold til at skabe den næste store chance til Danmark.

Stopperen Mathias "Zanka" Jørgensen headede efter 17 minutter bolden på overliggeren

Det er ofte forventet, at de kreative indslag skal komme fra Christian Eriksen, og han havde da også to forsøg i første halvleg.

Eriksen forsøgte sig blandt andet med en frisk og flot helflugter, som dog gik over mål.

Og Danmark magtede ikke at score mere end et enkelt mål i første halvleg.

Til gengæld åbnede Åge Hareides tropper med to hurtige mål i starten af anden halvleg

En lang clearing fra Simon Kjær endte som en assist, da Gibraltar-keeper Kyle Goldwin kom skidt ud af sit felt og endte med at blive overløbet af Christian Gytkjær, da bolden hoppede over målmanden.

Gytkjær skulle dernæst bare finde det tomme bur, og det gjorde Lech Poznan-angriberen uden de store problemer.

Danmark blev ved med at dominere, og Skov blev dobbelt målscorer efter 64 minutter, da han helt fri i feltet nemt kunne udplacere Goldwin.

Til sidst lykkedes det også Eriksen at komme på tavlen, da han køligt fik sat kampens to sidste mål ind til 5-0 og 6-0.

Danmarks kamp mod Irland spilles mandag klokken 20.45 i Dublin.

/ritzau/