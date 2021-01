Danmark slider sig i VM-semfinalen i vild gyser

KAIRO:Det danske håndboldlandshold spiller om medaljer ved VM i Egypten i den kommende weekend.

Danmark vandt en højdramatisk kvartfinale mod de egyptiske værter efter straffekonkurrence, som Lasse Svan afgjorde på femte danske forsøg. Det stod 35-35 efter to gange forlænget spilletid.

Danskerne burde have sikret sig sejren i den første omgang forlængelse, men med en føring i ryggen og få sekunder tilbage fik Mikkel Hansen rødt kort for at trække tiden.

Bizart nok lavede værterne en tilsvarende forseelse, da de var på vej mod sejren i anden forlængelse, så Magnus Landin kunne udligne og sende kampen i straffekonkurrence.

Her viste storebror Niklas Landin klassen ved at redde to egyptiske forsøg, og da Danmark scorede på fire ud af fem, var dramaet afgjort.

At det skulle blive så tæt, var der ikke meget, der tydede på i kampens første del. Her leverede Danmark nemlig igen flydende og fantasifuldt angrebsspil med meget få fejl.

Det tog godt nok mere end seks minutter at lave det første mål, men derefter var trygheden tilbage hjulpet af en kontrafase i topklasse med Lasse Andersson som velovervejet styrmand.

16 scoringer i første halvlegs sidste 24 minutter og en tremålsføring ved pausen burde have givet i ro i sindet og en stærk ballast inden anden omgang.

Derfor var det noget overraskende, at det danske spil begyndte at hakke fra anden halvlegs start.

Nikolaj Jacobsen tog konsekvensen og lancerede et syv-mod-seks-spil i angrebet. Det har holdet kun spillet sporadisk i turneringen, og overtalsspillet var heller ikke nogen entydig succes.

Aftalerne var ikke helt klare. Mikkel Hansen fik flere gange problemer med at skille sig af med bolden, og anført af en stærkt spillende Yahia Omar kom Egypten i spidsen i de sidste minutter.

Magnus Landin fik udlignet til 28-28 med et halvt minut igen, da egypterne fik en dum udvisning ved at være en spiller for meget på banen.

Det gav Danmark bolden og muligheden for at afgøre det i ordinær tid. Men et sidste angreb blev ikke sat ordentligt op, og spillerne måtte ud i forlænget spilletid.

Her førte danskerne 34-33 og havde bolden med få sekunder igen, da der blev fløjtet for passivt spil.

I samme øjeblik kastede Mikkel Hansen bolden over mod Lasse Svan, og dommerne vurderede, at Hansen dermed smed bolden væk. Det gav den danske stjerne et rødt kort og straffekast til egypterne.

Den efterfølgende udligning sendte kampen ud i endnu en forlængelse, og her begyndte det at knibe med scoringerne.

Kun Magnus Landins udligning på straffekast til 35-35, efter at tiden var gået, holdt danskerne i live.

Emil Jakobsen, Magnus Landin, Henrik Møllgaard scorede på Danmarks tre første forsøg. Herefter kiksede Nikolaj Øris, men en Niklas Landin-redning sendte fordelen tilbage i danske hænder.

Lasse Svan scorede på femte forsøg og sendte Danmark i semifinalen.

Dermed har danskerne fortsat chancen for at genvinde det VM-guld, holdet vandt på hjemmebane for to år siden.

Egypten blev til gengæld den første værtsnation siden 2003, der ikke nåede blandt de bedste fire i en VM-slutrunde.

/ritzau/