Danmark topper liste over flest coronasmittede i verden

KØBENHAVN:Med 1612 smittetilfælde per 100.000 indbyggere i den seneste uge ligger Danmark øverst på listen over de lande i verden, hvor den konstaterede smittespredning er højst.

Det viser en opgørelse foretaget af nyhedsbureauet AFP på baggrund af tal fra myndigheder fra Danmark og en lang række andre lande.

De seneste tal fra statistikbureauet Our World in Data - der stammer fra 23. december - bekræfter, at Danmark er det land i verden med det højeste såkaldte incidenstal.

I hvert fald hvis man ser bort fra småstaterne Andorra og San Marino, der begge har under 100.000 indbyggere og derfor kan have større statistiske udsving.

Tallene skal læses med det forbehold, at der kan være markant forskel på, hvor stor en del af befolkningen, der regelmæssigt bliver testet i de enkelte lande.

Landenes forskellige strategier kan gøre det vanskeligt at sammenligne smittetal på tværs af grænser.

Omikronvarianten har gjort Europa til den region i verden, hvor den registrerede smitte har bredt sig hurtigst i løbet af den seneste uge.

Mandag viste tal fra Statens Serum Institut (SSI), at der i det seneste døgn er registreret 16.164 tilfælde af coronavirus i Danmark. Det er dansk smittetalsrekord.

Det er baseret på omkring 130.000 PCR-test.

Blandt de andre lande, der topper listen fra Our World in Data over flest konstaterede smittetilfælde i forhold til antallet af indbyggere, finder man Storbritannien, Malta, Irland og Frankrig.

Flere af dem har sat smitterekord inden for de seneste dage.

Det gælder også Island, der har registreret 672 tilfælde i det seneste døgn, skriver AFP. Frem til midten af december havde Island aldrig oplevet over 200 daglige tilfælde.

/ritzau/